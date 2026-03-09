Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl

Vél Icelandair flutti leikmenn karlaliðs Liverpool í fótbolta til Istanbúl í dag. Liðið mætir Galatasaray í Tyrklandi í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu annað kvöld.
Greint er frá á Facebook-síðu John Lennon-flugvallar í Liverpool. Um er að ræða Boeing 757 vél frá Icelandair sem er sérmerkt sjónvarpsrásinni National Geographic.
Alisson Becker var ekki á meðal þeirra sem stigu upp í vél Icelandair í dag en hann glímir við meiðsli. Georgíumaðurinn Giorgi Mamardishvili stendur milli stanga Liverpool annað kvöld.
Liverpool og Galatasaray mætast í Istanbúl annað kvöld í fyrsta leik 16-liða úrslita Meistaradeildar Evrópu. Leikurinn hefst klukkan 17:45 og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.