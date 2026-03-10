Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Sindri Sverrisson skrifar 10. mars 2026 10:00 Heimir Hallgrímsson fylgist hér með æfingu írska kvennalandsliðsins í síðasta mánuði. Hann hefur að ýmsu að hyggja fyrir HM-umspilið í lok mars. Getty/Stephen McCarthy Andy Townsend, fyrrverandi landsliðsfyrirliði Írlands, virðist ánægður með Heimi Hallgrímsson sem landsliðsþjálfari og vongóður um að Heimir stýri Írum inn á HM í fótbolta í lok þessa mánaðar. Írar hafa ekki verið með á HM síðan árið 2002 en eftir leikina ótrúlegu gegn Portúgal og Ungverjalandi í nóvember, sem Írland vann, lifir vonin um sæti á HM í sumar. Leiðin er að vísu enn afar erfið því Írar þurfa að vinna Tékkland á útivelli 26. mars og svo heimaleik 31. mars við sigurliðið úr leik Danmerkur og Norður-Makedóníu. Townsend segir Heimi hafa sýnt að hann geti lagt upp leiki með fjölbreyttari hætti en forveri hans í starfi og vill að hann taki sér Arsenal til fyrirmyndar, með því að vera tilbúinn að gera hvað sem er til þess að vinna leiki. Það þurfi ekki að vera neitt fallegt við sigrana ef bara Írland endar svo á HM. „Fólk hefur verið að gagnrýna Arsenal núna sem er algjört kjaftæði. Menn verða að gera allt sem þeir geta til að vinna, til að komast yfir línuna. Og ég tel að strákarnir okkar geti það. Auðvitað reyna þeir að spila, reyna að halda boltanum og gera þessa hluti sem eru mikilvægir. En ef að það eru bara tíu mínútur eftir og það þarf að dæla boltanum inn í teig þá erum við með menn sem geta flogið á eftir honum og látið eitthvað gerast,“ sagði Townsend samkvæmt Irish Mirror, og var greinilega hugsað til sigurmarks Troy Parrott í nóvember. „Ég er ánægður með að írska liðið virðist ráða við að breyta til í leikjum. Við erum ekki bara með eitt plan eins og var svo oft undir stjórn Stephen Kenny. Mér finnst nýi þjálfarinn ekki einskorða sig við eina leikaðferð. Ég tel að hann muni gera hvað sem til þarf til þess að við getum nýtt okkar styrkleika og látið þá bitna á mótherjum okkar,“ sagði Townsend. Townsend var fyrirliði Írlands þegar liðið spilaði á HM 1994 sem einmitt fór fram í Bandaríkjunum, líkt og stór hluti mótsins í sumar. Komist Heimir og hans menn á HM munu þeir hins vegar spila sinn riðil, A-riðil, í Mexíkó með heimamönnum, Suður-Afríku og Suður-Kóreu. Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands HM 2026 í fótbolta Mest lesið Gunnar Nelson með ákall til ráðamanna: „Er hálf galið“ Sport Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið Fótbolti Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Fótbolti Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Fótbolti Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fótbolti Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Enski boltinn HM-leikir í Boston í uppnámi Fótbolti Truflaður af Aroni Pálmars i viðtali Sport Verstappen tikkar af golulistanum Formúla 1 West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni Enski boltinn Fleiri fréttir Alisson ekki með gegn Galatasaray en meiðslin ekki alvarleg Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal Segir ógeðslegt að gera grín að vítaklúðrum Cantona á Ströndum: Leikur í kvikmynd á Hólmavík Landsliðskonur Íran strjúka eftir Asíumótið West Ham áfram eftir spennutrylli og sigur í vítaspyrnukeppni HM-leikir í Boston í uppnámi City og Liverpool mætast í átta liða úrslitunum Draumabyrjun en matraðarendir hjá Victori í Íslendingaslag Icelandair flaug Liverpool til Istanbúl Fékk rúmlega þrettán milljóna króna sekt fyrir ummæli um dómara Endurheimta Haaland fyrir Real-rimmuna Vilja fresta og freista þess að komast á HM viku fyrir mót Skaut fast til baka á Xavi: „Sömu leikmenn eru núna að vinna“ „Sárt að kveðja gegn eigin vilja“ Tuttuguogþrír leikmenn reknir út eftir slagsmál Svífa um í draumalandi eftir dvöl stelpnanna okkar Segir einn mann hafa stöðvað heimkomu Messi Níu lið enn í mínus eftir fyrstu umferð Liverpool og Man. Utd kvarta yfir hryllingi frá Grok Sagðir drepa hunda í stórum stíl fyrir HM í fótbolta Fimmtán ára fótboltastelpa hneig niður í leik og lést Villisvínin eyðilögðu fótboltavöllinn Týnda treyjan var ekkert týnd heldur í einkasafni Madonnu AC Milan hélt smá lífi í titilbaráttunni Eru að borga Messi tíu milljarða á ári Bæði lögreglumenn og stuðningsmenn slösuðust í látunum eftir leik Stuðningsmaður tók VAR úr sambandi Elías Rafn og félagar tryggðu sér sæti í bikarúrslitaleiknum Leeds í átta liða úrslit bikarsins í fyrsta sinn síðan 2003 Sjá meira