Hrósar Heimi og vill að hann hermi eftir Arsenal

Sindri Sverrisson skrifar
Heimir Hallgrímsson fylgist hér með æfingu írska kvennalandsliðsins í síðasta mánuði. Hann hefur að ýmsu að hyggja fyrir HM-umspilið í lok mars.
Andy Townsend, fyrrverandi landsliðsfyrirliði Írlands, virðist ánægður með Heimi Hallgrímsson sem landsliðsþjálfari og vongóður um að Heimir stýri Írum inn á HM í fótbolta í lok þessa mánaðar.

Írar hafa ekki verið með á HM síðan árið 2002 en eftir leikina ótrúlegu gegn Portúgal og Ungverjalandi í nóvember, sem Írland vann, lifir vonin um sæti á HM í sumar.

Leiðin er að vísu enn afar erfið því Írar þurfa að vinna Tékkland á útivelli 26. mars og svo heimaleik 31. mars við sigurliðið úr leik Danmerkur og Norður-Makedóníu. 

Townsend segir Heimi  hafa sýnt að hann geti lagt upp leiki með fjölbreyttari hætti en forveri hans í starfi og vill að hann taki sér Arsenal til fyrirmyndar, með því að vera tilbúinn að gera hvað sem er til þess að vinna leiki. Það þurfi ekki að vera neitt fallegt við sigrana ef bara Írland endar svo á HM.

„Fólk hefur verið að gagnrýna Arsenal núna sem er algjört kjaftæði. Menn verða að gera allt sem þeir geta til að vinna, til að komast yfir línuna. Og ég tel að strákarnir okkar geti það.

Auðvitað reyna þeir að spila, reyna að halda boltanum og gera þessa hluti sem eru mikilvægir. En ef að það eru bara tíu mínútur eftir og það þarf að dæla boltanum inn í teig þá erum við með menn sem geta flogið á eftir honum og látið eitthvað gerast,“ sagði Townsend samkvæmt Irish Mirror, og var greinilega hugsað til sigurmarks Troy Parrott í nóvember.

„Ég er ánægður með að írska liðið virðist ráða við að breyta til í leikjum. Við erum ekki bara með eitt plan eins og var svo oft undir stjórn Stephen Kenny.

Mér finnst nýi þjálfarinn ekki einskorða sig við eina leikaðferð. Ég tel að hann muni gera hvað sem til þarf til þess að við getum nýtt okkar styrkleika og látið þá bitna á mótherjum okkar,“ sagði Townsend.

Townsend var fyrirliði Írlands þegar liðið spilaði á HM 1994 sem einmitt fór fram í Bandaríkjunum, líkt og stór hluti mótsins í sumar. Komist Heimir og hans menn á HM munu þeir hins vegar spila sinn riðil, A-riðil, í Mexíkó með heimamönnum, Suður-Afríku og Suður-Kóreu.

Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands HM 2026 í fótbolta

