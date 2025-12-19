Hrannar Snær til Noregs

Kristiansund í Noregi tilkynnti í kvöld um komu kantmannsins Hrannars Snæs Magnússonar til liðsins frá Aftureldingu í Mosfellsbæ.
Hinn 23 ára gamli Hrannar Snær fór mikinn á sínu fyrsta tímabili í efstu deild í sumar og var besti leikmaður Mosfellinga sem féllu á sínu fyrsta ári á meðal þeirra bestu. Hann skoraði tólf mörk í 26 leikjum í Bestu deildinni.
Lið víða af, hér heima og erlendis, hafa borið víurnar í Hrannar að undanförnu en hann hefur fundið nýjan samastað í Kristiansund í Noregi. Liðið hélt naumlega sæti sínu í efstu deild á nýliðinni leiktíð.
Afturelding greindi frá skiptum hans á samfélagsmiðlum liðsins í kvöld sem og Kristiansund á heimasíðu norska félagsins.
Hrannar skrifar undir þriggja ára samning, út leiktíðina 2028.