Það var nokkuð óvenjuleg sjón sem blasti við dönskum lögreglumönnum þegar þeir gerðu húsleit á heimili 58 ára gamallar konu í Ribe á Jótlandi í desember. Í húsinu hélt konan fleiri en fimmtíu hunda sem er langt umfram það sem lög heimila í Danmörku. Þar að auki þóttu aðstæður dýranna ekki viðunandi og hefur síðan þurft að lóga nokkrum hundanna.
Danska ríkisútvarpið DR greinir frá málinu í dag þar sem vísað er í fréttatilkynningu frá lögreglunni á Suður-Jótlandi. Í tilkynningunni segir að hundarnir hafi búið við bágar aðstæður og hefur konan verið kærð fyrir brot á lögum um dýravernd.
Eftir skoðun hjá dýralækni var tekin ákvörðun um að lóga þyrfti nokkrum hundanna, ýmist vegna innræktunar, það er mikils innbyrðis skyldleika dýranna, eða vegna það slæmrar heilsu og ástands að dýralæknir mat sem svo að aflífun væri eini möguleikinn í stöðunni.
„Sem betur fer tókst að koma flestum dýrunum fyrir í athvarfi að lokinni dýralæknisskoðun, þar sem þau voru bólusett og fengu viðeigandi meðhöndlun. Að því loknu var þeim skilað til eigenda sinna eða til nýrra eigenda sem nú geta veitt þeim nýtt og betra líf,“ er haft eftir Kent Brynilsen hjá lögreglunni. Ekki fylgdi þó sögunni hvort konan hafi tekið afstöðu til ákærunnar.
Lögum samkvæmt í Danmörku má aðeins halda fjóra fullorðna hunda með hvolpa sem eru yngri en átján vikna. Hyggist fólk eiga fleiri hunda telst það til ræktunar sem krefst sérstakrar heimildar.