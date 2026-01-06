Gary Neville, fyrrverandi leikmaður Manchester United, segir félaginu að hætta tilraunamennskunni og ráða knattspyrnustjóra sem passar inn í hugmyndafræði þess.
Eftir fjórtán mánuði í starfi var Ruben Amorim rekinn frá United í gær.
Darren Fletcher tekur tímabundið við United og stýrir liðinu allavega í leiknum gegn Burnley annað kvöld. Talið er að United ætli að ráða stjóra út tímabilið og svo annan til framtíðar í sumar.
Neville segir að United megi ekki veðja á annan hest eins og Amorim.
„Tilraunamennskan verður að hætta,“ sagði Neville um stöðuna hjá United.
„Ég hef alltaf verið stoltur af því sem þetta félag er, með sóknarsinnaðan og spennandi fótbolta, nota unga leikmenn og skemmta stuðningsmönnunum. Þeir verða að taka áhættu og hafa hugrekki til að spila sóknarbolta. United er komið á þann stað að þeir þurfa stjóra sem passar inn í DNA félagsins.“
Neville segir að United ætti ekki að gefa afslátt af sínum gildum.
„Barcelona breytir sér ekki fyrir neinn og mér finnst að United eigi ekki heldur að gera það. Félagið verður að finna stjóra með reynslu sem vill spila hraðan og ákafan sóknarbolta,“ sagði Neville.
Ýmsir stjórar hafa verið orðaðir við United undanfarinn sólarhring, meðal annars Oliver Glasner, Enzo Maresca og Gareth Southgate.
Amorim skilur við United í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Á síðasta tímabili endaði liðið í 15. sæti.
United sækir nýliða Burnley heim á morgun og á sunnudaginn á liðið svo bikarleik gegn Brighton á Old Trafford.
Ole Gunnar Solskjær, fyrrverandi leikmaður og knattspyrnustjóri Manchester United, hefur lýst yfir áhuga sínum á að taka við stjórn Manchester United á nýjan leik.
Manchester United greindi í morgun frá því að Ruben Amorim hefði verið látinn fara frá félaginu. Orðalagið í tilkynningu félagsins vekur athygli.
Arnar Gunnlaugsson segir að Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, hafi eflaust ígrundað vel og vandlega ummælin sem hann lét falla á blaðamannafundi í gær. Ummælin hafa vakið mikla athygli og spurningar um framtíð Amorim.