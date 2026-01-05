Amorim rekinn

Enski boltinn

Ruben Amorim stýrði Manchester United í rúmt ár.
Ruben Amorim hefur verið rekinn sem frá Manchester United. Hann stýrði liðinu síðasta sinn þegar það gerði 1-1 jafntefli við Leeds United á Elland Road í gær.

Eftir leikinn fór Amorim mikinn á blaðamannafundi og ítrekaði að hann væri knattspyrnustjóri United en ekki þjálfari liðsins. Þá sagði hann að hann yrði í starfi næstu átján mánuðina.

„Ég ætla ekki að hætta. Ég mun sinna starfi mínu þar til annar maður kemur hingað til að leysa mig af hólmi,“ sagði Amorim.

Portúgalinn reyndist ekki sannspár því hann hefur verið látinn taka pokann sinn frá United. Darren Fletcher, fyrrverandi leikmaður liðsins, tekur við því til bráðabirgða og stýrir því gegn Burnley á miðvikudaginn.

Amorim tók við United af Erik ten Hag í byrjun nóvember 2024. Undir hans stjórn endaði United í 15. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili og tapaði fyrir Tottenham, 1-0, í úrslitum Evrópudeildarinnar.

Amorim skilur við United í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Liðið er með 31 stig eftir tuttugu umferðir.

Alls stýrði Amorim United í 63 leikjum; 24 þeirra unnust, átján enduðu með jafntefli og 21 tapaðist.

