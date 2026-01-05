Líklegastir til að taka við United Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. janúar 2026 11:10 Nokkrir þeirra sem þykja líklegir til að taka við Manchester United. vísir/getty Manchester United er í stjóraleit eftir að Ruben Amorim var sagt upp störfum hjá félaginu. Ýmsir stjórar eru orðaðir við United. Amorim var látinn taka pokann sinn í morgun. Hann stýrði United í fjórtán mánuði. Undir hans stjórn enduðu Rauðu djöflarnir í 15. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. Oliver Glasner, knattspyrnustjóri Crystal Palace, er efstur á lista veðbanka yfir líklegustu eftirmenn Amorims. Hann hefur gert stórgóða hluti á Selhurst Park og undir hans stjórn varð Palace meðal annars bikarmeistari í fyrra. Áður en hann fór til Palace stýrði Austurríkismaðurinn Eintracht Frankfurt og gerði liðið að Evrópudeildarmeisturum 2022. Samningur Glasners við Palace rennur út í sumar og afar ólíklegt þykir að hann verði áfram hjá félaginu. Enzo Maresca, sem var rekinn frá Chelsea á nýársdag, er einnig orðaður við United. Hann hefur sömuleiðis verið nefndur sem mögulegur eftirmaður Peps Guardiola hjá Manchester City. Hann var áður aðstoðarmaður Guardiolas hjá City. Gareth Southgate, sem stýrði enska landsliðinu í átta ár, er einnig ofarlega á lista veðbanka. Hann hefur bara einu sinni stýrt félagsliði á ferlinum en hann var stjóri Middlesbrough 2006-09. Undir hans stjórn féll Boro úr ensku úrvalsdeildinni tímabilið 2008-09. Þjálfari bandaríska landsliðsins, Mauricio Pochettino, hefur lengi verið orðaður við stjórastarfið hjá United. Hann myndi þó líklega ekki getað tekið við United fyrr en eftir heimsmeistaramótið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar. Unai Emery, sem hefur gert frábæra hluti með Aston Villa, er sömuleiðis ofarlega á lista veðbanka og þar eru einnig tveir aðrir Spánverjar; Andoni Iraola hjá Bournemouth og Xavi, fyrrverandi leikmaður og stjóri Barcelona. Á lista veðbanka er einnig óvænt nafn; Laurent Blanc. Frakkinn lauk leikmannaferlinum með United og lék með liðinu á árunum 2001-03. Hann var síðast við stjórnvölinn hjá Al-Ittihad í Sádi-Arabíu en hefur einnig stýrt Bordeaux, franska landsliðinu, Paris Saint-Germain, Al-Rayyan og Lyon. Ole Gunnar Solskjær er einnig nefndur til sögunnar en hann stýrði United á árunum 2018-21. Norðmaðurinn var síðast við stjórnvölinn hjá Besiktas í Tyrklandi. Darren Fletcher tekur við United til bráðabirgða og stýrir liðinu gegn Burnley á miðvikudaginn. Rauðu djöflarnir eru í 6. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 31 stig. Enski boltinn Manchester United Tengdar fréttir Sendi United Amorim sneið að skilnaði? 