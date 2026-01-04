Þykknar upp og snjóar Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 4. janúar 2026 08:27 Búast má við snjókomu eða éljum á norðan- og norðaustanverðu landinu á morgun. Vísir/Vilhelm Vestlæg eða breytileg átt, 3-10 m/s, en 8-13 við norðvesturströndina. Þykknar víða upp og dálítil él á víð og dreif seinni partinn, en yfirleitt bjart sunnan heiða. Þetta kemur fram í textaspá Veðurstofunnar. Í dag og á morgun verða áfram fremur hægir vindar víða um land, en þó þykknar upp í dag og búast má við snjókomu eða éljum um norðanvert land á morgun, einkum norðaustanlands. Frost verður í dag 1 til 10 stig, kaldast inn til landsins, en dregur heldur úr frosti með deginum og hlánar sums staðar við norður- og vesturströndina. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á þriðjudag:Fremur hæg norðlæg átt, en strekkingur með austurströndinni. Él norðaustantil, en annars bjart með köflum. Vaxandi austan- og suðaustanátt suðvestantil með kvöldinu og þykknar upp. Frost 2 til 13 stig, kaldast í innsveitum fyrir norðan.Á miðvikudag:Ákveðin austlæg átt og snjókoma eða slydda syðst á landinu, en dálítil él í öðrum landshlutum. Hiti nærri frostmarki við suðurströndina, en annars talsvert frost.Á fimmtudag, föstudag og laugardag:Útlit fyrir norðlægar eða norðaustlægar áttir og snjókomu með köflum eða él, einkum fyrir austan, en úrkomulaust að kalla á Vesturlandi. Áfram svalt í veðri. Veður Mest lesið Leiddur frá borði hlekkjaður og með bundið fyrir augu Erlent „Viðbrögð utanríkisráðherra eru til skammar“ Innlent Lögregla lokaði áfengissölustað Innlent Vaktin: Maduro handtekinn eftir árás á Venesúela Erlent Nafn konunnar sem lést á Hvolsvelli Innlent Gönguleið yfir Elliðaár í stað hitaveitustokksins Innlent „Allavega er þessi einræðisherra farinn“ Innlent Þessi bjóða sig fram fyrir Samfylkinguna í Reykjavík Innlent Þykknar upp og snjóar Veður Banaslys á Biskupstungnabraut Innlent Fleiri fréttir Þykknar upp og snjóar Allt að tuttugu stiga frost en bjart víða Rólegt veður en kalt næstu daga Kólnar verulega á fyrstu dögum ársins Gular viðvaranir taka gildi Hvessir þegar líður á daginn Spáin fyrir gamlárskvöld að teiknast upp Frystir norðaustantil í kvöld Væta vestantil eftir hádegi Kuldaskil á leið yfir landið Fyrstu þreifingar áramótaveðurspár Gefur lítið fyrir staðhæfingar um nýfallið hitamet Hitinn fór í 19,8 stig og desembermetið slegið Jólin verða rauð eftir allt saman Gengur í langvinnt hvassviðri seinni partinn Hiti geti mest náð átján stigum Vara við hættu á skriðuföllum og krapaflóðum Líklegt að hitamet verði slegið um jólin Appelsínugular og gular viðvaranir á aðfangadag Ákveðin suðaustanátt, milt og skúrir síðdegis Hiti að sjö stigum og mildast syðst Fer að lægja norðvestantil um hádegi Djúp lægð grefur um sig Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Tíðindalítið veður en bætir í vind í kvöld Dálítil snjókoma norðantil en þurrt sunnan heiða Lægðin á undanhaldi Víða allhvass vindur og rigning Siggi stormur spáir rauðum jólum Hellidemba í kortunum og líkur á þrumum Sjá meira