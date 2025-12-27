Enski boltinn

Úlfarnir heiðruðu minningu Jota

Valur Páll Eiríksson skrifar
José Sá, landi Jota og fyrrum liðsfélagi hans hjá Wolves, leggur blóm að minnisvarðanum líkt og Rob Edwards, þjálfari liðsins.
José Sá, landi Jota og fyrrum liðsfélagi hans hjá Wolves, leggur blóm að minnisvarðanum líkt og Rob Edwards, þjálfari liðsins. Mynd/Wolves

Leikmenn og starfsfólk Wolverhampton Wanderers fóru saman að minnisvarða Diogo Jota, fyrrum leikmanns liðsins, við Anfield í Liverpool í gær. Liðin eigast við í dag.

Úlfarnir heimsækja Liverpool á Anfield í dag en Jota, sem lést ásamt bróður sínum í bílslysi í sumar, fór frá Wolves til Liverpool á sínum tíma.

Jota lék með Wolves frá 2017 til 2020 eftir skipti frá Atlético Madrid á Spáni og skoraði 44 mörk í 131 leik fyrir liðið. Frammistaða hans með þeim appelsínugulu kallaði á áhuga Liverpool sem keypti kappann sumarið 2020.

Minning Jota verður sérstaklega heiðruð í leik dagsins en Liverpool hefur þegar lagt treyju hans, númer 20, til hliðar og má enginn klæðast númerinu aftur fyrir félagið. Þá hafa stuðningsmenn liðsins sungið lag til heiðurs Jota á 20. mínútu allra leikja liðsins í haust.

Synir Jota munu þá leiða leikmenn inn á völlinn í dag, þeir Dinis og Duarte Jota, sem eru tveggja og fjögurra ára gamlir.

Liverpool og Wolves mætast klukkan 15:00 og leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport 2.

Enski boltinn yfir hátíðarnar

Laugardagur 27. desember

  • 12:10 Nottingham Forest – Manchester City (Sýn Sport)
  • 14:40 Doc Zone (Sýn Sport)
  • 14:40 Liverpool – Wolves (Sýn Sport 2)
  • 14:40 Arsenal – Brighton (Sýn Sport 3)
  • 14:40 Brentford – Bournemouth (Sýn Sport 4)
  • 14:50 West Ham – Fulham (Sýn Sport 5)
  • 14:50 Burnley – Everton (Sýn Sport 6)
  • 17:05 Laugardagsmörkin (Sýn Sport)
  • 17:20 Chelsea – Aston Villa (Sýn Sport)
  • Sunnudagur 28. desember
  • 13:40 Sunderland – Leeds (Sýn Sport)
  • 16:10 Crystal Palace – Tottenham (Sýn Sport)
  • 18:35 Sunnudagsmessan (Sýn Sport)

Mánudagur 29. desember

  • 21:00 VARsjáin (Sýn Sport)

Þriðjudagur 30. desember

  • 19:15 Doc Zone (Sýn Sport)
  • 19:15 Chelsea – Bournemouth (Sýn Sport 4)
  • 19:15 Nottingham Forest – Everton (Sýn Sport 5)
  • 19:20 Burnley – Newcastle (Sýn Sport 6)
  • 19:20 West Ham – Brighton (Sýn Sport Ísland 2)
  • 19:55 Manchester United – Wolves (Sýn Sport 2)
  • 19:55 Arsenal – Aston Villa (Sýn Sport 3)
  • 22:25 Þriðjudagsmörkin (Sýn Sport 2)

Fimmtudagur 1. janúar

  • 17:10 Liverpool – Leeds (Sýn Sport)
  • 17:10 Crystal Palace – Fulham
  • 19:40 Brentford – Tottenham
  • 19:40 Sunderland – Manchester City
