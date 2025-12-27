Úlfarnir heiðruðu minningu Jota

Leikmenn og starfsfólk Wolverhampton Wanderers fóru saman að minnisvarða Diogo Jota, fyrrum leikmanns liðsins, við Anfield í Liverpool í gær. Liðin eigast við í dag.
Úlfarnir heimsækja Liverpool á Anfield í dag en Jota, sem lést ásamt bróður sínum í bílslysi í sumar, fór frá Wolves til Liverpool á sínum tíma.
We visited Anfield this evening to remember Diogo 💛 pic.twitter.com/hr4Z8UXMkp— Wolves (@Wolves) December 26, 2025
Jota lék með Wolves frá 2017 til 2020 eftir skipti frá Atlético Madrid á Spáni og skoraði 44 mörk í 131 leik fyrir liðið. Frammistaða hans með þeim appelsínugulu kallaði á áhuga Liverpool sem keypti kappann sumarið 2020.
Minning Jota verður sérstaklega heiðruð í leik dagsins en Liverpool hefur þegar lagt treyju hans, númer 20, til hliðar og má enginn klæðast númerinu aftur fyrir félagið. Þá hafa stuðningsmenn liðsins sungið lag til heiðurs Jota á 20. mínútu allra leikja liðsins í haust.
Synir Jota munu þá leiða leikmenn inn á völlinn í dag, þeir Dinis og Duarte Jota, sem eru tveggja og fjögurra ára gamlir.
Liverpool og Wolves mætast klukkan 15:00 og leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport 2.
