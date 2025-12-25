Gefur lítið fyrir staðhæfingar um nýfallið hitamet Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. desember 2025 14:04 Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Vísir/Bjarni „Einn öfgafyllsti atburður sem hefur sést í loftslagssögu heimsins,“ stendur í færslu notanda á X sem fylgist með óvenjulegu hitastigi um allan heim en hitamet var slegið í gær. Íslenskur veðurfræðingur gefur lítið fyrir staðhæfinguna. Hitinn mældist 19,8 stig á Seyðisfirði í nótt og var þar með desemberhitameti slegið. Áður var metið 19,7 stig sem mældist á Kvískerjum 2019. „Algjör geðveiki á Íslandi,“ skrifar notandinn í hástöfum. Hann tekur fram að hitastigið hafi verið tíu gráðum yfir meðalhitanum í júlí og því hafi verið heitara í gær heldur en alla jafna á sumrin. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur segir að það sé „dálítið vel í lagt“ að halda því fram slíkum staðhæfingum um hitametið. „Desemberhitametið seint í gærkvöldi fór ekki fram hjá þeim sem fylgjast grannt með afbrigðilegum hita (og kulda) um gjörvalla veröldina,“ skrifar Einar í færslu á Facebook. Veður Mest lesið Þau kvöddu á árinu 2025 Erlent Hitinn fór í 19,8 stig og desembermetið slegið Veður Seinfeld og Friends-leikari látinn Erlent Klæðning fauk af Stjórnsýsluhúsinu og skemmdi bíla Innlent Milljónir í sekt fyrir að bakka á konu Innlent Fundu yfir milljón skjöl sem tengjast Epstein Erlent Hvar er opið á aðfangadag? Innlent Fimm fórust í þyrluslysi á Kilimanjaro Erlent Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Innlent Þörf á að skerpa á verklagi spítalans í heimilisofbeldismálum Innlent Fleiri fréttir Gefur lítið fyrir staðhæfingar um nýfallið hitamet Hitinn fór í 19,8 stig og desembermetið slegið Jólin verða rauð eftir allt saman Gengur í langvinnt hvassviðri seinni partinn Hiti geti mest náð átján stigum Vara við hættu á skriðuföllum og krapaflóðum Líklegt að hitamet verði slegið um jólin Appelsínugular og gular viðvaranir á aðfangadag Ákveðin suðaustanátt, milt og skúrir síðdegis Hiti að sjö stigum og mildast syðst Fer að lægja norðvestantil um hádegi Djúp lægð grefur um sig Gular viðvaranir vegna norðaustan hríðar Tíðindalítið veður en bætir í vind í kvöld Dálítil snjókoma norðantil en þurrt sunnan heiða Lægðin á undanhaldi Víða allhvass vindur og rigning Siggi stormur spáir rauðum jólum Hellidemba í kortunum og líkur á þrumum Stormur gengur yfir sunnan- og vestanvert landið Austan stormur og gular viðvaranir á morgun Hvassviðri eða stormur og gular viðvaranir Bæta við gulri viðvörun á Vestfjörðum og miðhálendi Hvasst sunnantil og víða rigning eða slydda Hvassviðri syðst á landinu Smá rigning eða slydda víða Hiti gæti náð upp undir 10 gráður Rigning eða slydda sunnan- og vestanlands Bjart sunnan- og vestanlands en él norðan- og austantil Allhvasst syðst en hægari vindur annars staðar Sjá meira