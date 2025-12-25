Það blés hraustlega á landinu í gær og í nótt, sérstaklega um landið norðvestanvert. Sunnanáttinni fylgdu mikil hlýindi og í gærkvöldi var desemberhitametið slegið í hnjúkaþey á Seyðisfirði en þar komst hitinn í 19,8 stig.
Frá þessu segir á vef Veðurstofunnar en fyrra met var 19,7 stig, sett á Kvískerjum 2019.
„Nú er sunnanáttin farin að ganga niður, víða 8-15 m/s með morgninum og súld eða rigning með köflum, en léttskýjað á Norðaustur- og Austurlandi. Áfram hlýtt í veðri þó hitatölur nái líklega ekki sömu hæðum og í gærkvöldi.
Í kvöld nálgast kuldaskil úr vestri, þá bætir heldur í vind og úrkoman verður samfelldari vestanlands. Þegar skilin ganga yfir í nótt kólnar nokkuð skarpt og það fer að snjóa til fjalla.Vestan og suðvestan 10-18 m/s á morgun og lítilsháttar él, hvassast norðanlands. Í fyrramálið verður skilaúrkoman þó enn viðloðandi austantil á landinu en þar léttir til þegar líður á morguninn. Hiti um eða yfir frostmarki. Síðdegis verður svo þurrt að mestu á landinu og það dregur smám saman úr vindi,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á laugardag: Vaxandi suðvestanátt norðanlands, 10-18 m/s þar seinnipartinn, en annars mun hægari vindur. Skýjað vestantil, sums staðar dálítil væta og hiti 0 til 6 stig, en léttskýjað og svalara um landið austanvert.
Á sunnudag: Suðvestan og vestan 5-13 m/s, skýjað að emstu og dálítil væta á stöku stað, en bjart með köflum austantil. Hiti víða 0 til 6 stig.
Á mánudag: Hæg vestlæg eða breytileg átt og bjart með köflum, en líkur á stöku skúrum eða éljum norðan- og vestantil. Heldur kólnandi veður.
Á þriðjudag: Suðvestlæg átt og skýjað með köflum, en dálítil él á víð og dreif. Hiti nærri frostmark.
Á miðvikudag (gamlársdagur): Útlit fyrir ákveðna vestan- og síðan norðvestanátt og víða dálitla úrkomu, en þurrviðri suðaustanlands. Fremur svalt í veðri.