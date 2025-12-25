Bestu jólamörkin: Drogba, Scholes eða Giroud?

Hver á besta jólamark sögunnar í ensku úrvalsdeildinni? Þau tíu bestu eru hreinlega stórfengleg.
Manchester United og Crystal Palace eru áberandi á lista yfir flottustu mörk jólatíðarinnar í gegnum tíðinda í ensku úrvalsdeildinni.
Eric Cantona, Cristiano Ronaldo og Paul Scholes hafa allir skorað frábær mörk um jólin en einnig þeir Andros Townsend og Jordan Ayew fyrir Crystal Palace.
Olivier Giroud skoraði þá eitt að sporðdrekastíl um árið og Luis Suárez á gott aukaspyrnumark.
Enski boltinn rúllar óvenjulega um jólin þetta árið þar sem leikirnir fara að mestu fram 27. og 28. desember í stað annans í jólum.
Það skildi aldrei vera að álíka falleg mörk skili sér þessa jólavertíðina.
