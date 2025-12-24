Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Valur Páll Eiríksson skrifar 24. desember 2025 20:00 Semenyo er einn heitasti bitinn á markaðnum, og ekki að ástæðulausu, líkt og sjá má að neðan. Robin Jones - AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via Getty Images Stórlið Englands berjast þessi dægrin um undirskrift Ganamannsins Antoine Semenyo sem leikur með Bournemouth. Útlit er fyrir að Manchester City sigri það kapphlaup um mann sem hefur heillað mjög í vetur. Tíðindi bárust af því í gær að Chelsea hefði spurst fyrir um kantmanninn en Manchester-liðin City og United eru áhugasöm, líkt og Englandsmeistarar Liverpool. Klippa: Öll mörk og stoðsendingar Semenyo Chelsea dró áhuga sinn fljótt til baka eftir viðræður við Bournemouth í gær og blaðamaðurinn David Ornstein sagði frá því að Semenyo væri spenntastur fyrir því að fara til Manchester City en Liverpool leiddi kapphlaupið lengi vel en áhuginn úr Bítlaborginni á að hafa kólnað. Semenyo hefur farið mikinn í vetur og lagt bæði mörk og stoðsendingar á borð. Enska úrvalsdeildin hefur tekið saman öll mörk og stoðsendingar kappans í vetur en þau má sjá í spilaranum. Enski boltinn yfir hátíðarnar Föstudagur 26. desember 19:40 Manchester United – Newcastle (Sýn Sport) Laugardagur 27. desember 12:10 Nottingham Forest – Manchester City (Sýn Sport) 14:40 Doc Zone (Sýn Sport) 14:40 Liverpool – Wolves (Sýn Sport 2) 14:40 Arsenal – Brighton (Sýn Sport 3) 14:40 Brentford – Bournemouth (Sýn Sport 4) 14:50 West Ham – Fulham (Sýn Sport 5) 14:50 Burnley – Everton (Sýn Sport 6) 17:05 Laugardagsmörkin (Sýn Sport) 17:20 Chelsea – Aston Villa (Sýn Sport) Sunnudagur 28. desember 13:40 Sunderland – Leeds (Sýn Sport) 16:10 Crystal Palace – Tottenham (Sýn Sport) 18:35 Sunnudagsmessan (Sýn Sport) Mánudagur 29. desember 21:00 VARsjáin (Sýn Sport) Þriðjudagur 30. desember 19:15 Doc Zone (Sýn Sport) 19:15 Chelsea – Bournemouth (Sýn Sport 4) 19:15 Nottingham Forest – Everton (Sýn Sport 5) 19:20 Burnley – Newcastle (Sýn Sport 6) 19:20 West Ham – Brighton (Sýn Sport Ísland 2) 19:55 Manchester United – Wolves (Sýn Sport 2) 19:55 Arsenal – Aston Villa (Sýn Sport 3) 22:25 Þriðjudagsmörkin (Sýn Sport 2) Fimmtudagur 1. janúar 17:10 Liverpool – Leeds (Sýn Sport) 17:10 Crystal Palace – Fulham 19:40 Brentford – Tottenham 19:40 Sunderland – Manchester City AFC Bournemouth Manchester City Manchester United Liverpool FC Chelsea FC Enski boltinn Tengdar fréttir Man. 