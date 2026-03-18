Svona var fundurinn þegar Arnar kynnti vestur­fara

Sindri Sverrisson skrifar
Arnar Gunnlaugsson hefur valið þá leikmenn sem mæta Kanada og Haítí í lok þessa mánaðar.
Arnar Gunnlaugsson, þjálfari karlalandsliðs Íslands í fótbolta, kynnti í dag leikmannahópinn sem heldur til Kanada og spilar tvo leiki við HM-þjóðir í þessum mánuði.

Gylfi Þór Sigurðsson er á ný í landsliðshópnum sem og menn á borð við Kristal Mána Ingason, Dag Dan Þórhallsson og Arnór Sigurðsson sem hefur verið lengi frá vegna meiðsla.

Í hópnum eru hins vegar ekki Jóhann Berg Guðmundsson og Albert Guðmundsson, né heldur FCK-mennirnir Viktor Bjarki Daðason og Rúnar Alex Rúnarsson.

Arnar gat valið sinn sterkasta hóp eftir að hafa verið með hóp í 4-0 tapinu gegn Mexíkó í febrúar sem að langmestu var skipaður leikmönnum sem spila hérlendis.

Ísland mætir Kanada 28. mars í Toronto og svo Haítí þremur dögum síðar. Um er að ræða vináttulandsleiki.

Í dag var svo tilkynnt að Ísland færi til Asíu í vor og myndi spila við Japan í Tókýó 31. maí. Verið er að leita að öðrum mótherja til að spila við í kjölfarið.

Næstu mótsleikir Íslands eru svo í Þjóðadeildinni í haust.

