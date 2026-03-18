Svona var fundurinn þegar Arnar kynnti vesturfara Sindri Sverrisson skrifar 18. mars 2026 12:46 Arnar Gunnlaugsson hefur valið þá leikmenn sem mæta Kanada og Haítí í lok þessa mánaðar. Arnar Gunnlaugsson, þjálfari karlalandsliðs Íslands í fótbolta, kynnti í dag leikmannahópinn sem heldur til Kanada og spilar tvo leiki við HM-þjóðir í þessum mánuði. Gylfi Þór Sigurðsson er á ný í landsliðshópnum sem og menn á borð við Kristal Mána Ingason, Dag Dan Þórhallsson og Arnór Sigurðsson sem hefur verið lengi frá vegna meiðsla. Í hópnum eru hins vegar ekki Jóhann Berg Guðmundsson og Albert Guðmundsson, né heldur FCK-mennirnir Viktor Bjarki Daðason og Rúnar Alex Rúnarsson. Blaðamannafundinn má sjá í heild sinni í spilaranum hér að neðan. Arnar gat valið sinn sterkasta hóp eftir að hafa verið með hóp í 4-0 tapinu gegn Mexíkó í febrúar sem að langmestu var skipaður leikmönnum sem spila hérlendis. Ísland mætir Kanada 28. mars í Toronto og svo Haítí þremur dögum síðar. Um er að ræða vináttulandsleiki. Í dag var svo tilkynnt að Ísland færi til Asíu í vor og myndi spila við Japan í Tókýó 31. maí. Verið er að leita að öðrum mótherja til að spila við í kjölfarið. Næstu mótsleikir Íslands eru svo í Þjóðadeildinni í haust. Landslið karla í fótbolta