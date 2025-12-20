Pútín sagður hafa valið Witkoff

Steve Witkoff, fasteignamógúll og golffélagi Donalds Trump til langs tíma, hafði starfað sem sérstakur erindreki forsetans í einungis nokkra daga þegar honum bárust skilaboð frá krónprins Sádi-Arabíu. Skilaboðin voru um að Vladimír Pútín, forseti Rússlands, hefði áhuga á að hitta hann.
Heimboð þetta barst Mohammed bin Salman, áðurnefndum krónprinsi, frá Kirill Dmitríev, rússneskum auðjöfri, sem unnið hefur fyrir Pútín, og fylgdu því ákveðin skilyrði.
Witkoff þurfti, samkvæmt frétt Wall Street Journal, að mæta einn á fund Pútíns. Hann mátti ekki taka með fylgdarmann frá Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA), erindreka eða túlk.
Í staðinn gæti Pútín sleppt Marc Fogel, bandarískum kennara, úr fangelsi í Rússlandi. Það gerði Pútín í febrúar.
Tíu mánuðum síðar voru þeir Witkoff og Dmitríev að teikna upp ný efnahags- og öryggiskerfi fyrir Evrópu, með aðstoð Jareds Kushner, tengdasonar Trumps. Witkoff hefur verið sakaður um að ganga erinda Rússa í viðleitni Trump-liða til að koma á friði í Úkraínu en Bandaríkjamenn virðast ólmir vilja fella úr gildi refsiaðgerðir gegn Rússlandi.
Þeir hafa einnig lagt til að losa um frysta sjóði Rússa í Evrópu og lagt til að Bandaríkjamenn og Rússar gætu notað þá sjóði.
Í frétt Wall Street Journal, þar sem farið er ítarlega yfir feril Witkoffs og störf hans sem erindreki Trumps, segir að Witkoff eigi Pútín mikið að þakka þegar kemur að auknum áhrifum hans.
Þá segir einnig að upprunalega hafi Pútín verið að skoða upplýsingar sem leyniþjónustur Rússlands höfðu aflað um embættismenn í kringum Trump og þar á meðal upplýsingar um Keith Kellogg. Það er fyrrverandi herforingi sem Trump gerði snemma að erindreka sínum gagnvart Rússlandi og Úkraínu.
Pútín sá meðal annars að dóttir Kellogs rak góðgerðarfélag í Úkraínu og fannst forsetanum það benda til þess að hann væri ekki líklegur til að vera hlynntur kröfum Rússa. Kellogg er einnig sagður hafa hunsað skilaboð frá Tucker Carlson, fyrrverandi sjónvarpsmanni á Fox og núverandi áhrifavaldi, um að Rússar væru tilbúnir til viðræðna.
Því hafi Pútín reynt að finna annan Trump-liða til að tala við og varð Witkoff fyrir valinu. Kellogg kemur ekki lengur að viðræðum um frið í Úkraínu og áhrif Witkoffs virðast hafa aukist til muna.
Ráðamenn í Evrópu virðast hafa sérstakar áhyggjur af áhrifum Witkoffs og Kushners. Á nýlegum fundi margra af leiðtogum Evrópu eru þeir sagðir hafa talað um það sín á milli að þeir óttuðust að Bandaríkjamenn myndu svíkja Evrópu.
WSJ segir Witkoff hafa neitað ítrekuðum boðum frá forsvarsmönnum CIA um kynningar um stöðuna í Rússlandi og ráðamenn þar. Utanríkisráðuneytið hefur veitt honum nokkra aðstoðarmenn en þeir eru sagðir eiga erfitt með að fá upplýsingar um fundi hans með erlendum erindrekum og leiðtogum.
Í síðasta mánuði var upptöku af símtali milli Witkoffs og Júrís Úsjakóv, aðstoðarmanns Pútíns, lekið til fjölmiðla en þar mátti heyra Witkoff ráðleggja Úsjakóv hvernig Pútín gæti haft hvað mest áhrif á Trump í væntanlegu samtali þeirra.
Witkoff sagði Úsjakóv í október að Pútín ætti að hringja í Trump skömmu fyrir fund bandaríska forsetans með Vólódímír Selenskí, forseta Úkraínu, í þeim mánuði. Sá fundur snerist meðal annars um það hvort Bandaríkjamenn væru tilbúnir að selja Úkraínumönnum stýriflaugar, sem Rússar vildu koma í veg fyrir.
Þá sagði Witkoff hvernig Pútín gæti talað Trump til en Trump ákvað á endanum að selja Úkraínumönnum ekki stýriflaugar.
Í heildina hefur Witkoff farið sex sinnum til Moskvu, þar sem hann hefur fundað persónulega með Pútín. Hann hefur aldrei farið til Kænugarðs. Þá stendur til að hann og Dmitríev muni funda í Flórída um helgina.
Í samtali við blaðamenn WSJ segist Kellogg sannfærður um að Rússar hafi unnið bakvið tjöldin til að koma honum frá. Trump tók þá ákvörðun að skorða starfssvið Kellogg eingöngu við Úkraínu og ætlar hann að hætta störfum um áramótin. Witkoff situr nú einn við borðið með Rússum, ef svo má segja.
Kellogg sagðist kunna vel við Witkoff og að þeir hefðu unnið vel saman.
„Ég þekki Úkraínumenn og hann þekkir Rússa,“ sagði herforinginn.
Trump sagði þó fyrr í vikunni að Witkoff „vissi ekkert“ um Rússland þegar hann byrjaði sem sérstakur erindreki. Hann stæði sig samt vel í starfi því fólk kunni svo vel við hann.
Trump admits that his envoy for Russia-Ukraine, Steve Witkoff, "knew nothing about" Russia pic.twitter.com/aD0vzW0c9d— Aaron Rupar (@atrupar) December 17, 2025
Sjálfur sagðist Witkoff meðvitaður um gagnrýnina í sinn garð. Hann væri þó góður í því að gera samninga, setja sig í spor annarra og reyna að ná fram málamiðlunum. Þá sagði hann einnig að eftir tæplega fjögurra ára átök væri kominn tími til að prófa eitthvað nýtt.
Á fyrsta fundi þeirra Witkoffs og Pútíns, þann 11. febrúar, sama dag og Rússar slepptu Fogel úr fangelsi, hlustaði Witkoff á Pútín tala um þúsund ára sögu Rússlands og tók glósur á meðan. Fogel flaug heim með Witkoff.
Fundurinn stóð yfir í þrjár klukkustundir en samkvæmt heimildarmönnum WSJ var Pútín að nota fundinn til að sjá hvort Witkoff gæti verið opinn fyrir sjónarmiði Rússa þegar kemur að innrás þeirra í Úkraínu.
