KR sagt vera að landa Arnóri Ingva Sindri Sverrisson skrifar 19. desember 2025 14:22 Arnór Ingvi Traustason virðist vera á heimleið. Norrköping Svo virðist sem að EM-hetjan Arnór Ingvi Traustason sé á leið heim til Íslands eftir langan feril í atvinnumennsku, og muni ganga til liðs við KR. Frá þessu var greint í Dr. Football í dag og Fótbolti.net hefur eftir heimildum að KR hafi unnið kapphlaupið við Keflavík um að landa þessum 67 landsleikja fótboltamanni. Þar er jafnframt bent á hina sterku tengingu Arnórs við KR í gegnum tengdafjölskylduna en Andrea Röfn, eiginkona Arnórs, er dóttir Jónasar Kristinssonar, fyrrverandi framkvæmdastjóra KR og bróður Rúnars Kristinssonar. Arnór Ingvi er 32 ára og hefur spilað sem atvinnumaður í meira en áratug, síðustu ár hjá Norrköping í Svíþjóð. Liðið féll hins vegar úr úrvalsdeildinni nú í haust og spilar því í 1. deild á næsta ári. Arnór hefur einnig leikið með New England Revolution í Bandaríkjunum, Malmö í Svíþjóð, AEK Aþenu í Grikklandi, Rapid Vín í Austurríki og Sandne Ulf í Noregi, en hann hóf feril sinn með Keflavík. Hann hefur skorað sex mörk í 67 A-landsleikjum og þeirra frægast er sigurmarkið gegn Austurríki, þegar Ísland komast áfram í 16-liða úrslitin á EM í Frakklandi sumarið 2016. Besta deild karla KR Mest lesið Segir fjórðung í bók Óla ósannan Íslenski boltinn Fyrrum kappaksturshetja og fjölskylda hans létust í flugslysi Sport „Grimmileg áminning um hversu harkalegt og grimmt lífið getur verið“ Fótbolti „Salah líkaði ekki að vera í skugganum af Isak og Wirtz“ Enski boltinn Hætti við að keppa út af hundinum sínum Sport Helmingur landsliðskvenna er undir lágmarkslaunum Fótbolti „Er því miður kominn í jólafrí“ Handbolti Åge Hareide látinn Fótbolti „Ég finn lykt af ótta, ég sé eitthvað í augum hans“ Sport Besti CrossFit-maður Íslands elskar Búlluna Sport Fleiri fréttir KR sagt vera að landa Arnóri Ingva Hilmar Árni til starfa hjá KR Segir fjórðung í bók Óla ósannan Víkingur í úrslit Bose-bikarsins eftir sigur „Verið heiður að spila í appelsínugulu með frábærum liðsfélögum“ Þekkir Egilshöllina vel og skoraði gegn fyrrum félögum Strákar Heimis Guðjóns fengu slæman skell í fyrsta leik Axel verður áfram hjá Aftureldingu Kveður pabba sinn í Laugardalnum og fer til FH „Félag sem var í basli með að ná endum saman og greiða laun á réttum tíma“ Skrýtið og taktlaust: „Ég er ekkert sátt með niðurstöðuna“ Fanndís kveður sviðið: „Ég er búin að fella nokkur tár“ Gylfi með tvö og Víkingar byrja á sigri Frá Akureyri til Danmerkur Markadrottningin heldur að landsliðið sé búið spil Strákarnir í 2. flokki Vals þeir einu sem ekki spila fyrir áramót Dæturnar vildu norður: „Mun alltaf gera allt fyrir þær“ Stjarnan sækir markvörð í 3. deildina „Ég var orðinn algjörlega bugaður“ Jónatan áfram á Hlíðarenda: „Var alltaf jákvæður fyrir því að framlengja“ Óli Jó kallar ráðninguna á Jóa Kalla algjört bull „Ég elska þig Ísland, takk fyrir allt!“ Sextán ára með fernu fyrir meistara Víkings Valur dregur sig úr Bose-bikarnum „Sagði bara við hann: Djöfulsins fíflið þitt“ Yngir upp í allt of gamalli deild Þróttur keypti Adam Árna frá Grindavík Ástæðan fyrir því að Þorlákur hætti: „Ég var ekki hrifinn af þessu“ Þorlákur sagði upp störfum hjá ÍBV Þrjár ungar KR-konur leggja skóna á hilluna Sjá meira