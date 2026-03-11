Knattspyrnudeild Keflavíkur hefur nú staðfest brotthvarf markvarðarins Sindra Kristins Ólafssonar sem ákveðið hefur að flytja út til Svíþjóðar til unnustu sinnar, landsliðskonunnar Guðrúnar Arnardóttur.
Guðrún sneri aftur til Svíþjóðar í vetur eftir stutta dvöl í Portúgal og gerði samning við eitt sterkasta lið sænsku úrvalsdeildarinnar, Hammarby, sem gildir út árið 2027. áður hafði hún þrisvar sinnum orðið Svíþjóðarmeistari með Rosengård.
Sindri lék með Keflavík, uppeldisfélagi sínu, í Lengjudeildinni í fyrra og átti sinn þátt í að koma liðinu upp í Bestu deildina á nýjan leik. Áður hafði hann spilað tvö tímabil með FH eftir að hafa kvatt Keflavík eftir tímabilið 2022.
„Hann hefur jafnan lagt hjarta og sál í félagið og er vandfundinn harðari félagsmaður,“ segja Keflvíkingar um Sindra í tilkynningu sinni í dag, óska honum alls hins besta og þakka fyrir hans framlag.
Ekki er ljóst hvað tekur við hjá Sindra annað en það að nú lýkur fjarbúðinni og þau Guðrún geta búið saman.
„Keflavík hefur verið stór hluti af mínu lífi og það er alltaf heiður að spila fyrir félagið. Þetta var ekki auðveld ákvörðun, en Guðrún hefur fengið gott tækifæri til að halda áfram sínum ferli í Svíþjóð og ákváðum við því að taka þetta skref saman.
Ég vil þakka liðsfélögum, þjálfurum og öllum í kringum félagið fyrir samstarfið og stuðninginn í gegnum árin. Vonandi liggja leiðir okkar saman í framtíðinni. Ég mun fylgjast vel með liðinu og óska Keflavík alls hins besta á komandi tímabili,“ er haft eftir Sindra í tilkynningu Keflvíkinga.