Enski boltinn

„Getur sungið í sturtunni heima en ekki víst að þú getir gert það á La Scala í Mílanó“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Arnar Gunnlaugsson þegar Ólafur Kristjánsson gerðist skáldlegur.
Arnar Gunnlaugsson þegar Ólafur Kristjánsson gerðist skáldlegur. sýn sport

Ólafur Kristjánsson var hrifinn af frammistöðu Hugos Ekitike í fyrsta leik hans fyrir Liverpool.

Í lok Sunnudagsmessunnar í gær voru þeir Ólafur og Arnar Gunnlaugsson beðnir um að fylla í eyður í fullyrðingum sem Kjartan Atli Kjartansson varpaði fram.

Fullyrðingarnar voru þrjár talsins: ... þarf að hafa mestu áhyggjurnar, ... átti bestu frumraunina og ... kom á óvart í þessari umferð.

Arnari fannst Tijjani Reijnders, miðjumaður Manchester City, hafa átt bestu frumraunina en Ólafur nefndi Ekitike sem skoraði eitt mark og lagði upp annað í 4-2 sigri Liverpool á Bournemouth á föstudaginn.

„Hvernig hann spilaði leikinn. Við sáum Gyökeres í dag. Það var eins og það væri eitthvað á öxlunum á honum, annað en De Ligt sem tók hann mjög fast,“ sagði Ólafur og Arnar benti á að það hafi stundum reynst leikmönnum erfitt að spila á stærsta sviðinu. Engan sviðsskrekk var hins vegar að merkja á spilamennsku Ekitike.

„Þú getur sungið í sturtunni heima hjá þér en það er ekki víst að þú getir gert það á La Scala í Mílanó,“ sagði Ólafur hnyttinn.

Klippa: Messan - Fylltu í eyðurnar

Liverpool keypti Ekitike frá Frankfurt í sumar. Þessi 23 ára Frakki skoraði 26 mörk í 64 leikjum fyrir þýska liðið.

Umræðuna úr Sunnudagsmessunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Enski boltinn Messan

Tengdar fréttir

„Enskir úr­vals­deildar­dómarar eru ekki að fara að dæma á þetta“

Arnar Gunnlaugsson segir að Altay Bayindir, markvörður Manchester United, hefði gert sig sekan um slæm mistök í markinu sem Riccardo Calafiori skoraði fyrir Arsenal í leik liðanna í ensku úrvalsdeildinni í gær. Ólafur Kristjánsson tók undir með Arnari en sagði þó að ekki væri alfarið hægt að skella skuldinni á tyrkneska markvörðinn.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið