Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
KA
ÍBV
Fótbolti - Besta deild karla
Valur
Breiðablik
Fótbolti - Besta deild karla
Víkingur R.
Stjarnan
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
EM 2025 í fótbolta
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Enski boltinn
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
sunnudagur 10. ágúst 2025
14 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
EM 2025 í fótbolta
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Enski boltinn
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
KA
ÍBV
Fótbolti - Besta deild karla
Valur
Breiðablik
Fótbolti - Besta deild karla
Víkingur R.
Stjarnan
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Crystal Palace vann Samfélagsskjöldinn
Enski boltinn
Sveindís Jane til bjargar á síðustu stundu
Fótbolti
Hafþór Júlíus fagnaði tólfta titlinum með því að rífa bolinn af sér
Sport
Mo Salah krefur UEFA um svör vegna Palestínu Pele
Enski boltinn
Arnar með met í 100 km: „Sýnist þetta vera níundi hraðasti tíminn í heiminum“
Sport
Fór holu í höggi í beinni í sjónvarpinu
Golf
Uppgjör: Vestri-Fram 3-2 | Vestri með sigurmark í uppbótatíma
Íslenski boltinn
Tveir látnir eftir sama hnefaleikakvöld í Tókýó
Sport
Enska augnablikið: Lærði 200 ný blótsyrði
Enski boltinn
Leik lokið: KA - ÍBV 1-0 | Dagur Ingi tryggði KA mikilvæg stig
Fótbolti
Fleiri fréttir
Í beinni: Víkingur - Stjarnan | Hvernig er fræknum sigri fylgt eftir?
Í beinni: Valur - Breiðablik | Risa leikur á Hlíðarenda
Uppgjör: Vestri-Fram 3-2 | Vestri með sigurmark í uppbótatíma
Umræða um hártog Þróttarakonu í Bestu mörkunum
Öll mörk Patricks Pedersen í efstu deild
McLagan framlengir við Framara
Björgvin Karl: Settið sem kom að sunnan ekki í Bestu deildar klassa
Uppgjör: FHL-FH 0-2 | Þolinmæði vann þraut FH gegn FHL
Fékk rautt spjald fyrir að toga í hár mótherja
Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 2-1 | Heimakonur unnu Reykjavíkurslaginn
Galdur orðinn leikmaður KR
Á Tryggvi Guðmundsson kannski enn markametið?
„Sáum á dómurunum í restina að þeir höfðu eitthvað á samviskunni“
„Ákvað bara að láta vaða“
„Það var góð barátta í okkur og mikil liðsheild“
Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-6 | Ekkert fær Blika stöðvað
Uppgjörið: Þór/KA - Valur 1-2 | Mikilvægur sigur gestanna
Uppgjör: Stjarnan - Tindastóll 3-0 | Hoppa upp í efri hlutann eftir sannfærandi sigur
Fengið nokkur skilaboð eftir skipti frá Val til KR
Sjáðu mörkin úr Bestu: Nú er hinn Pedersen bróðirinn farinn að skora líka
„Ég var í smá sjokki“
Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður
Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni?
„Ég hef aldrei séð Stjörnuna spila svona“
„Ég er mjög þreyttur“
Uppgjörið: Afturelding - Vestri 1-1 | Deila með sér stigunum
„Mæli með að dómarar nái þessum hraða með boltann“
Uppgjörið: Fram - Stjarnan 1-1 | Allir ósáttir eftir jafntefli
Leiknir selur táning til Serbíu
Markametið hans Patricks Pedersen í tölum
Sjá meira
Mest lesið
Crystal Palace vann Samfélagsskjöldinn
Enski boltinn
Sveindís Jane til bjargar á síðustu stundu
Fótbolti
Hafþór Júlíus fagnaði tólfta titlinum með því að rífa bolinn af sér
Sport
Mo Salah krefur UEFA um svör vegna Palestínu Pele
Enski boltinn
Arnar með met í 100 km: „Sýnist þetta vera níundi hraðasti tíminn í heiminum“
Sport
Fór holu í höggi í beinni í sjónvarpinu
Golf
Uppgjör: Vestri-Fram 3-2 | Vestri með sigurmark í uppbótatíma
Íslenski boltinn
Tveir látnir eftir sama hnefaleikakvöld í Tókýó
Sport
Enska augnablikið: Lærði 200 ný blótsyrði
Enski boltinn
Leik lokið: KA - ÍBV 1-0 | Dagur Ingi tryggði KA mikilvæg stig
Fótbolti
Í beinni
Fótbolti - Besta deild karla
KA
ÍBV
Fótbolti - Besta deild karla
Valur
Breiðablik
Fótbolti - Besta deild karla
Víkingur R.
Stjarnan
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
EM 2025 í fótbolta
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Enski boltinn
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar