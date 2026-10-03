Veður

Lægð sendir regnsvæði sitt yfir landið

Eiður Þór Árnason skrifar
Rigning í Skerjafirði.
Rigning í Skerjafirði. Vísir/vilhelm

Það er blautur laugardagur í vændum og lægð sendir regnsvæði sitt yfir allt landið, að sögn veðurfræðings. Spáð er suðaustan og sunnan átta til þrettán metrum á sekúndu með rigningu í dag og gert ráð fyrir talsverðri úrkomu á Suður- og Vesturlandi fram undir kvöld. Hiti á bilinu sjö til tólf stig.

Í kvöld er síðan útlit fyrir að miðja lægðarinnar verði yfir landinu og þá dragi nokkuð víða úr vindi en áfram verði blautt. Svo hljóðar núgildandi spá Veðurstofunnar.

Lægðin er sögð halda áfram leið sinni til norðausturs í kjölfarið og í fyrramálið eigi miðjan að vera komin norðaustur af Langanesi. Þá má búast við vestan og norðvestan átta til þrettán metrum á sekúndu en það gæti orðið hvassara í vindstrengjum syðst á landinu, til að mynda undir Mýrdals- og Öræfajökli.

Spáð er vætu nokkuð víða en það ætti að hanga þurrt á Suðausturlandi og Austfjörðum. Þegar líður á morgundaginn fjarlægist lægðin og annað kvöld verður fremur hæg norðanátt á landinu með súld norðantil en þurrt að kalla í öðrum landshlutum. Þá kólnar smám saman í veðri á morgun að sögn Veðurstofunnar og þá einkum fyrir norðan.

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag: Norðan 3-10 m/s, hvassast við austurströndina. Dálítil rigning eða slydda á Norður- og Austurlandi framan af degi, en rofar síðan til. Skýjað með köflum, en þurrt að mestu sunnan- og vestanlands. Hiti 2 til 10 stig, hlýjast syðst. Birtir víða til um kvöldið og frystir allvíða.



Á þriðjudag: Austlæg eða breytileg átt, 3-8 m/s og víða bjartviðri, en líkur á dálitlum skúrum við vesturströndina. Hiti 2 til 7 stig yfir daginn.



Á miðvikudag: Hæg breytileg átt og skýjað með köflum, en sums staðar lítilsháttar skúrir eða slydduél. Hiti breytist lítið.



Á fimmtudag: Stíf suðaustanátt með rigningu, en dregur úr vindi og úrkomu um kvöldið og hlýnar dálítið.

Á föstudag: Útlit fyrir norðanátt með rigningu víða um land, jafnvel slyddu norðanlands, en þurrviðri austanlands og kólnandi veður.

Veður

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