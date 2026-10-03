Lægð sendir regnsvæði sitt yfir landið Eiður Þór Árnason skrifar 3. október 2026 08:30 Rigning í Skerjafirði. Vísir/vilhelm Það er blautur laugardagur í vændum og lægð sendir regnsvæði sitt yfir allt landið, að sögn veðurfræðings. Spáð er suðaustan og sunnan átta til þrettán metrum á sekúndu með rigningu í dag og gert ráð fyrir talsverðri úrkomu á Suður- og Vesturlandi fram undir kvöld. Hiti á bilinu sjö til tólf stig. Í kvöld er síðan útlit fyrir að miðja lægðarinnar verði yfir landinu og þá dragi nokkuð víða úr vindi en áfram verði blautt. Svo hljóðar núgildandi spá Veðurstofunnar.Lægðin er sögð halda áfram leið sinni til norðausturs í kjölfarið og í fyrramálið eigi miðjan að vera komin norðaustur af Langanesi. Þá má búast við vestan og norðvestan átta til þrettán metrum á sekúndu en það gæti orðið hvassara í vindstrengjum syðst á landinu, til að mynda undir Mýrdals- og Öræfajökli. Spáð er vætu nokkuð víða en það ætti að hanga þurrt á Suðausturlandi og Austfjörðum. Þegar líður á morgundaginn fjarlægist lægðin og annað kvöld verður fremur hæg norðanátt á landinu með súld norðantil en þurrt að kalla í öðrum landshlutum. Þá kólnar smám saman í veðri á morgun að sögn Veðurstofunnar og þá einkum fyrir norðan. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag: Norðan 3-10 m/s, hvassast við austurströndina. Dálítil rigning eða slydda á Norður- og Austurlandi framan af degi, en rofar síðan til. Skýjað með köflum, en þurrt að mestu sunnan- og vestanlands. Hiti 2 til 10 stig, hlýjast syðst. Birtir víða til um kvöldið og frystir allvíða.Á þriðjudag: Austlæg eða breytileg átt, 3-8 m/s og víða bjartviðri, en líkur á dálitlum skúrum við vesturströndina. Hiti 2 til 7 stig yfir daginn.Á miðvikudag: Hæg breytileg átt og skýjað með köflum, en sums staðar lítilsháttar skúrir eða slydduél. Hiti breytist lítið.Á fimmtudag: Stíf suðaustanátt með rigningu, en dregur úr vindi og úrkomu um kvöldið og hlýnar dálítið.Á föstudag: Útlit fyrir norðanátt með rigningu víða um land, jafnvel slyddu norðanlands, en þurrviðri austanlands og kólnandi veður. Veður Mest lesið Sagðir undirbúa stórsókn gegn Hútum Erlent Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Innlent Lýsa eftir Halldóri Inga Innlent „Of margar sögur af vondri meðferð“ Innlent Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Innlent Heiða í veikindaleyfi Innlent Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar Innlent Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Innlent Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Innlent Geri málið tortryggilegt að neita að svara Innlent Fleiri fréttir Lægð sendir regnsvæði sitt yfir landið Vara við stormi á norðaustanverðu landinu Auknar líkur á skriðuföllum á Suðausturlandi og Austfjörðum Gular viðvaranir í nótt vegna rigningar Áfram spáð talsverðri úrkomu norðvestanlands Enn hætta á skriðum Líkur á slyddu og snjókomu á Vestfjörðum Viðvaranir fyrir vestan í allan dag Rigning og vindur Gular viðvaranir á morgun Rigning, rigning, rigning Gular viðvaranir á Suður- og Vesturlandi Gul viðvörun vegna hvassviðris gefin út Hvessir allverulega á morgun Bjart framan af en skúrir síðdegis Skýjað og dálítil væta víðast hvar Rigning og víða hvasst um nær allt land Vara við hvössum vindum í nótt Von á vaxandi suðaustanátt og rigningu Haustið mætir á miðvikudaginn Rigning á Norðurlandi en að mestu þurrt annars staðar Næturfrost norðaustantil Umhleypingar næstu daga Vætusamt veður í kortunum Áfram rigning og lægðagangur Bætir í úrkomu síðdegis Allt að átján stiga hiti í dag Hviður allt að 30 metrar á sekúndu á Suðausturlandi Gul veðurviðvörun og sextán stiga hiti Gul viðvörun vegna hvassviðris á Suðausturlandi Sjá meira