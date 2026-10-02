Innlent

Lýsa eftir Hall­dóri Inga

Agnar Már Másson skrifar
Lögreglan greinir frá þessu í tilkynningu.
Lögreglan greinir frá þessu í tilkynningu. Vísir/Viktor Freyr

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu óskar eftir að ná tali af Halldóri Inga Emilssyni, 43 ára, en ekkert hefur spurst til hans í nokkurn tíma. 

Lögreglan greinir frá þessu í tilkynningu en þar segir að engin mynd sé tiltæk af Halldóri.

Talið er líklegt að Halldór, sem er um 183 cm á hæð, grannvaxinn og dökkhærður, haldi til á höfuðborgarsvæðinu. 

„Þeir sem geta gefið upplýsingar um ferðir Halldórs eru vinsamlegast beðnir um að hafa samband við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í síma 444-1000 eða í neyðarnúmerið 112,“ skrifar lögreglan.

Lögreglumál

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