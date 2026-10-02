Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Birgir Olgeirsson skrifar 2. október 2026 14:20 Hér má sjá útisvæði við Lækjargötu þar sem bílastæði koma í staðin, utan sumartímans að minnsta kosti. Já.is Fimmtán bílastæði í miðborg Reykjavíkur eru aftur komin í notkun eða verða opnuð á næstu dögum. Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs fagnar breytingunni en fulltrúar Samfylkingarinnar og Vinstrisins gagnrýna að útiborð og hjólabogar séu fjarlægð til að rýma fyrir bílum. Málið var rætt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs á miðvikudag, þar sem kynnt voru hvílustæði, götugögn á borð við blómapotta og bílastæði í miðborginni. Fyrir utan Pósthússtræti 9 endurheimtir borgarstjórn eitt bílastæði.Já.is Í sameiginlegri bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins segir að stæðin hafi meðal annars verið nýtt undir götugögn og tímabundna starfsemi yfir sumarmánuðina. „Með því nýtist borgarlandið betur yfir vetrarmánuðina, stæðin verða á ný tekjuaflandi fyrir borgina og um leið eykst aðgengi fyrir gesti sem vilja sækja verslun, veitingastaði, menningu og aðra fjölbreytta þjónustu í miðborginni.“ Útiveitingasvæðið fyrir framan Kalda á Klapparstíg verður fjarlægt og tvö bílastæði tekin aftur í notkun.Vísir/Egill Meirihlutinn telur mikilvægt að nýta þau bílastæði sem þegar eru til staðar þegar ekki er þörf fyrir þau undir aðra starfsemi. Stæðin á níu stöðum Samkvæmt yfirliti yfir stæðin sem hafa verið tekin aftur í notkun eða verða opnuð á allra næstu dögum eru þau á þessum stöðum: Tvö fyrir framan Kalda á Klapparstíg. Eitt fyrir framan Bad Mickey á Pósthússtræti. Tvö fyrir framan Café Babalú á Skólavörðustíg. Tvö fyrir framan Bingó á Skólavörðustíg. Fjögur fyrir framan Messann á Lækjargötu. Eitt við Ráðhúsið á Tjarnargötu. Eitt við Eimskipafélagshúsið í Hafnarstræti. Eitt við Gamla bíó í Ingólfsstræti. Eitt á Bergstaðastræti fyrir ofan Kaffibarinn. Útiveitingasvæði við Kalda, Café Babalú, Bingó og Messann verða fjarlægð. Í yfirlitinu kemur fram að svæðin við þrjá fyrstnefndu staðina séu þar yfir sumarið. Benda á vannýtt bílastæðahús Fulltrúar Samfylkingarinnar benda á að borgin sé á sama tíma að fara í átak til að auka nýtingu bílastæðahúsa í miðborginni. Þau séu vannýtt og því skjóti skökku við að fjarlægja útiborð og búnað fyrir reiðhjól til að endurheimta fimmtán bílastæði. „Fulltrúar Samfylkingarinnar furða sig á því að hvílustæði og hjólastæði í miðborginni séu fyrst og fremst metin sem svæði sem eigi að færa aftur undir bílastæði. Miðborg Reykjavíkur á að vera lifandi og skemmtileg.“ Í bókun flokksins segir jafnframt að hjólabogar hafi verið fjarlægðir á nokkrum stöðum. Öruggir staðir til að geyma og læsa reiðhjólum séu nauðsynlegir og komi í veg fyrir að fólk læsi hjólum við ljósastaura eða umferðarmerki. Áheyrnarfulltrúi Vinstrisins gagnrýnir einnig breytinguna. Í bókun fulltrúans segir að verið sé að fjarlægja rými sem hafi lífgað upp á miðborgina og gefið fólki tækifæri til félagstengsla. Þar er varað við aukinni bílaumferð og sagt að brottnám hjólaboga sendi köld skilaboð til þeirra sem kjósi virka ferðamáta. „Þetta er gríðarleg afturför og hugmyndir þessara flokka um endurreisn Reykjavíkur sem bílaborgar stríða gegn allri þeirri framþróun og stefnu sem lífvænlegustu og bestu borgir heimsins hafa markað.“ Reykjavík Bílastæði Skipulagsmál Mest lesið Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Innlent Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Innlent „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Innlent Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Erlent Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Innlent Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Innlent Menntaskólanemar mótmæla: Íslensk stúlka varð fyrir táragasi Erlent Leggur til að þingmenn verði 85 í stað 63 Innlent Geri málið tortryggilegt að neita að svara Innlent Ein matskeið og þá er dauðinn vís Innlent Fleiri fréttir „Við erum óþolinmóð“ Minni gjaldahækkanir kosti ríkissjóð 2,5 milljarða Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Geri málið tortryggilegt að neita að svara „Við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi“ Íslensk skólastúlka varð fyrir táragasi í París Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Ein matskeið og þá er dauðinn vís Beint: Opið málþing um heimilisleysi „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Lægð suðvestan úr hafi væntanleg til landsins Hvað þýðir sjö í nýju námsmati? Fundu mikið magn vímuefna og peninga við leit Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Bjóða út sorphirðu í Breiðholti til sex ára Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Leggur til að þingmenn verði 85 í stað 63 Skipti engu hvort ummælin hafi verið sett fram í kaldhæðni Marco Rubio á leið til Íslands „Dapurlegt pólitískt útspil hjá oddvita Samfylkingar“ Ekki búið að finna nýjan lögreglustjóra hátt í hálfu ári síðar Alvarlega slasaður eftir fall af svölum Árekstur við Hamraborg Engin aðstoð við próftöku og litaðar númeraplötur Uppsagnir hjá Klettabæ Ingó veðurguð hafði betur í Landsrétti Kristrún tilbúin í aðgerðir Inga vildi alls ekki svara spurningum fréttamanns Sjá meira