Innlent

Þetta eru stæðin sem borgin hefur endur­heimt

Birgir Olgeirsson skrifar
Hér má sjá útisvæði við Lækjargötu þar sem bílastæði koma í staðin, utan sumartímans að minnsta kosti.
Hér má sjá útisvæði við Lækjargötu þar sem bílastæði koma í staðin, utan sumartímans að minnsta kosti. Já.is

Fimmtán bílastæði í miðborg Reykjavíkur eru aftur komin í notkun eða verða opnuð á næstu dögum. Meirihluti umhverfis- og skipulagsráðs fagnar breytingunni en fulltrúar Samfylkingarinnar og Vinstrisins gagnrýna að útiborð og hjólabogar séu fjarlægð til að rýma fyrir bílum.

Málið var rætt á fundi umhverfis- og skipulagsráðs á miðvikudag, þar sem kynnt voru hvílustæði, götugögn á borð við blómapotta og bílastæði í miðborginni.

Fyrir utan Pósthússtræti 9 endurheimtir borgarstjórn eitt bílastæði.Já.is

Í sameiginlegri bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins segir að stæðin hafi meðal annars verið nýtt undir götugögn og tímabundna starfsemi yfir sumarmánuðina.

„Með því nýtist borgarlandið betur yfir vetrarmánuðina, stæðin verða á ný tekjuaflandi fyrir borgina og um leið eykst aðgengi fyrir gesti sem vilja sækja verslun, veitingastaði, menningu og aðra fjölbreytta þjónustu í miðborginni.“

Útiveitingasvæðið fyrir framan Kalda á Klapparstíg verður fjarlægt og tvö bílastæði tekin aftur í notkun.Vísir/Egill

Meirihlutinn telur mikilvægt að nýta þau bílastæði sem þegar eru til staðar þegar ekki er þörf fyrir þau undir aðra starfsemi.

Stæðin á níu stöðum

Samkvæmt yfirliti yfir stæðin sem hafa verið tekin aftur í notkun eða verða opnuð á allra næstu dögum eru þau á þessum stöðum:

  • Tvö fyrir framan Kalda á Klapparstíg.
  • Eitt fyrir framan Bad Mickey á Pósthússtræti.
  • Tvö fyrir framan Café Babalú á Skólavörðustíg.
  • Tvö fyrir framan Bingó á Skólavörðustíg.
  • Fjögur fyrir framan Messann á Lækjargötu.
  • Eitt við Ráðhúsið á Tjarnargötu.
  • Eitt við Eimskipafélagshúsið í Hafnarstræti.
  • Eitt við Gamla bíó í Ingólfsstræti.
  • Eitt á Bergstaðastræti fyrir ofan Kaffibarinn.

Útiveitingasvæði við Kalda, Café Babalú, Bingó og Messann verða fjarlægð. Í yfirlitinu kemur fram að svæðin við þrjá fyrstnefndu staðina séu þar yfir sumarið.

Benda á vannýtt bílastæðahús

Fulltrúar Samfylkingarinnar benda á að borgin sé á sama tíma að fara í átak til að auka nýtingu bílastæðahúsa í miðborginni. Þau séu vannýtt og því skjóti skökku við að fjarlægja útiborð og búnað fyrir reiðhjól til að endurheimta fimmtán bílastæði.

„Fulltrúar Samfylkingarinnar furða sig á því að hvílustæði og hjólastæði í miðborginni séu fyrst og fremst metin sem svæði sem eigi að færa aftur undir bílastæði. Miðborg Reykjavíkur á að vera lifandi og skemmtileg.“

Í bókun flokksins segir jafnframt að hjólabogar hafi verið fjarlægðir á nokkrum stöðum. Öruggir staðir til að geyma og læsa reiðhjólum séu nauðsynlegir og komi í veg fyrir að fólk læsi hjólum við ljósastaura eða umferðarmerki.

Áheyrnarfulltrúi Vinstrisins gagnrýnir einnig breytinguna. Í bókun fulltrúans segir að verið sé að fjarlægja rými sem hafi lífgað upp á miðborgina og gefið fólki tækifæri til félagstengsla. Þar er varað við aukinni bílaumferð og sagt að brottnám hjólaboga sendi köld skilaboð til þeirra sem kjósi virka ferðamáta.

„Þetta er gríðarleg afturför og hugmyndir þessara flokka um endurreisn Reykjavíkur sem bílaborgar stríða gegn allri þeirri framþróun og stefnu sem lífvænlegustu og bestu borgir heimsins hafa markað.“

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