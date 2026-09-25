Gular viðvaranir eru í gildi á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra vegna storms og mikillar rigningar. Viðvaranirnar verða í gildi í allan dag og fram á kvöld.
Á Vestfjörðum eru tvær viðvaranir í gildi, annars vegar vegna norðaustan storms og hins vegar vegna talsverðrar eða mikillar rigningar.
„Norðaustan 15-23 m/s og vindhviður staðbundið yfir 30 m/s. Einnig má búast við rigningu sem breytist yfir í snjókomu á fjallvegum eftir hádegi á föstudag. Varasamt ferðaveður,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Þá er aukin hætta á flóðum og skriðuföllum sem gætu valdið tjóni og raskað samgöngum. Segir meðal annars á vef Veðurstofunnar að yfirborðshreyfingar, svo sem grjóthrun, aurskriður og jarðvegsskriður, gætu átt sér stað skyndilega og er fólk varað við því að standa undir bröttum hlíðum og beðið um að sýna sérstaka aðgát á vegum.
Á morgun er búist við norðanátt og átta til fimmtán metrum á sekúndu um landið norðvestanvert á morgun með talsverðri rigningu á láglendi, en slyddu eða snjókomu til fjalla. Hægari vindur sunnan- og austantil, skýjað með köflum og þurrt að kalla. Hiti breytist lítið.
Á laugardag og sunnudag:
Norðan 8-15 m/s um landið norðvestanvert með rigningu á láglendi, en slydda eða snjókoma til fjalla. Hægari vindur sunnan- og austantil, skýjað með köflum og þurrt að kalla. Hiti 2 til 12 stig, kaldast á Vestfjörðum.
Á mánudag:
Norðan 5-10. Dálítil rigning um landið norðanvert. Skýjað með köflum sunnantil með skúrum síðdegis. Hiti 3 til 10 stig, mildast við suðurströndina.
Á þriðjudag:
Austlæg átt og rigning með köflum, en lengst af þurrt á norðanverðu landinu. Hiti víða 5 til 10 stig.
Á miðvikudag og fimmtudag:
Stíf austan- og norðaustanátt með rigningu, úrkomumest á austanverðu landinu. Hiti 6 til 12 stig.