Innlent

Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar

Agnar Már Másson skrifar
Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar.
Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar. Vísir/Lýður

Hafnarfjarðarbær hyggst ekki hækka almennar gjaldskrár umfram 2,5 prósent á árinu 2027. Þá hyggst bærinn hverfa frá lækkun á systkinaafsláttarkerfi fyrir leikskóla á þeim grundvelli að sú breyting hefði getað haft í för með sér hækkun umfram 2,5 prósent fyrir tiltekna hópa.

Frá því er greint í tilkynningu að bæjarráð Hafnafjarðar hafi ákveðið á fundi í gær að setja það sem grundvallarviðmið við fjárhagsáætlunargerð bæjarins, sem nú stendur yfir, að almennar gjaldskrár yrðu ekki hækkaðar umfram 2,5 prósent.

Fram kemur að Hafnarfjarðarbær svari þar með ákalli Sambands íslenskra sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðar um sameiginlegt átak gegn verðbólgu. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti í síðustu viku ályktun um að halda hækkunum almennra gjaldskráa innan 2,5 prósenta á næsta ári.

Sömuleiðis er greint frá því að í ljósi þessarar ákvörðunar hafi bæjarráð ákveðið að hverfa frá breytingu á systkinaafslætti á leikskólum Hafnarfjarðarbæjar, sem samþykkt var í bæjarráði 17. september og átti að koma til framkvæmda 1. nóvember.

Sú breyting átti að felast í því að afláttur fyrir annað systkinið yrði lækkaður úr 75 prósentum í 50 prósent, og fyrir þriðja systkini úr 100 prósentum í 75 prósent.

Sveitarfélagið segir nú í tilkynningu að sú breyting hefði haft í för með sér hækkun leikskólagjalda umfram 2,5 prósent í ákveðnum tilfellum.

Á fyrri helmingi árs var rekstrarniðurstaða Hafnarfjarðarbæjar neikvæð um 1,9 milljarða króna samkvæmt árshelmingsuppgjöri á sama tíma og fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 887 milljóna króna hagnaði.

Hafnarfjörður Rekstur hins opinbera

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