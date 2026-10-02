Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar Agnar Már Másson skrifar 2. október 2026 20:21 Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar. Vísir/Lýður Hafnarfjarðarbær hyggst ekki hækka almennar gjaldskrár umfram 2,5 prósent á árinu 2027. Þá hyggst bærinn hverfa frá lækkun á systkinaafsláttarkerfi fyrir leikskóla á þeim grundvelli að sú breyting hefði getað haft í för með sér hækkun umfram 2,5 prósent fyrir tiltekna hópa. Frá því er greint í tilkynningu að bæjarráð Hafnafjarðar hafi ákveðið á fundi í gær að setja það sem grundvallarviðmið við fjárhagsáætlunargerð bæjarins, sem nú stendur yfir, að almennar gjaldskrár yrðu ekki hækkaðar umfram 2,5 prósent. Fram kemur að Hafnarfjarðarbær svari þar með ákalli Sambands íslenskra sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðar um sameiginlegt átak gegn verðbólgu. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti í síðustu viku ályktun um að halda hækkunum almennra gjaldskráa innan 2,5 prósenta á næsta ári. Sömuleiðis er greint frá því að í ljósi þessarar ákvörðunar hafi bæjarráð ákveðið að hverfa frá breytingu á systkinaafslætti á leikskólum Hafnarfjarðarbæjar, sem samþykkt var í bæjarráði 17. september og átti að koma til framkvæmda 1. nóvember. Sú breyting átti að felast í því að afláttur fyrir annað systkinið yrði lækkaður úr 75 prósentum í 50 prósent, og fyrir þriðja systkini úr 100 prósentum í 75 prósent. Sveitarfélagið segir nú í tilkynningu að sú breyting hefði haft í för með sér hækkun leikskólagjalda umfram 2,5 prósent í ákveðnum tilfellum. Á fyrri helmingi árs var rekstrarniðurstaða Hafnarfjarðarbæjar neikvæð um 1,9 milljarða króna samkvæmt árshelmingsuppgjöri á sama tíma og fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 887 milljóna króna hagnaði. Hafnarfjörður Rekstur hins opinbera Mest lesið Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Innlent Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Innlent Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Innlent Heiða í veikindaleyfi Innlent „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Innlent Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Innlent Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Innlent Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Erlent Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Innlent Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Innlent Fleiri fréttir „Of margar sögur af vondri meðferð“ Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Aurskriða féll á veginn og honum lokað Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Heiða í veikindaleyfi Fagfélögin kalla eftir heimild til að slíta kjarasamningum Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Fara fram á 16 ár yfir meintum morðingja Allir sautján frjálsir ferða sinna „Við erum óþolinmóð“ Minni gjaldahækkanir kosti ríkissjóð 2,5 milljarða Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Geri málið tortryggilegt að neita að svara „Við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi“ Íslensk skólastúlka varð fyrir táragasi í París Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Ein matskeið og þá er dauðinn vís Beint: Opið málþing um heimilisleysi „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Lægð suðvestan úr hafi væntanleg til landsins Hvað þýðir sjö í nýju námsmati? Fundu mikið magn vímuefna og peninga við leit Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Bjóða út sorphirðu í Breiðholti til sex ára Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Leggur til að þingmenn verði 85 í stað 63 Skipti engu hvort ummælin hafi verið sett fram í kaldhæðni Sjá meira