Tveir unglingar voru bundnir þannig að þeir voru ósjálfbjarga og skildir eftir annars vegar fyrir utan heimili og hins vegar í kjallara fjölbýlishúss. Atvikin áttu sér stað á sitthvorum staðnum í Reykjavík. Málin eru bæði á borði lögreglunnar.
Í byrjun september var drengur á unglingsaldri bundinn af öðrum ungmennum þannig að hann var ósjálfbjarga og skilinn eftir í kjallara fjölbýlishúss í Laugardalnum.
Þetta staðfestir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu. Mannlíf greindi fyrst frá málinu en þar segir að límband hafi verið sett yfir munn drengsins áður en hann var skilinn eftir.
Samkvæmt Unnari var lögregla kölluð á vettvang og kom hún drengnum til aðstoðar. Málið sé nú til rannsóknar en ekki liggi fyrir hvernig atvikið komi til eða hvort einhverjir hafi verið yfirheyrðir vegna málsins.
Veistu meira um málið? Sendu okkur ábendingu á ritstjorn@visir.is eða með fréttaskoti hér. Fullum trúnaði er heitið.
Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu átti annað sambærilegt atvik sér stað í byrjun vikunnar en annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. Þar var annar unglingur bundinn á bæði höndum og fótum af hópi unglinga. Hópurinn fór með umræddan dreng að heimili sem drengurinn hafði engin tengsl við.
Þegar þangað var komið var drengurinn lagður niður fyrir utan útidyrnar. Gerendur hringdu þá dyrabjöllu og flúðu áður en húsráðandi kom til dyra. Íbúinn kom þá að drengnum bundnum og hringdi á lögregluna.
Lögreglustöð 1 barst útkallið en hún sér um miðborgina, Vesturbæinn, Hlíðarnar, Laugardal, Háaleiti og Seltjarnarnes. Drengurinn hafi ekki verið með neina áverka og virðist sem að um einhvers konar at hafi verið að ræða.
Í umfjöllun Mannlífs um málið segir að íbúar í Laugardal hafi orðið varir við fleiri sambærileg tilfelli á svæðinu. Stjórnendur hjá lögreglunni sem fréttastofa ræddi við könnuðust ekki við fleiri slík mál á sínu borði.