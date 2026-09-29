Gular veðurviðvaranir taka gildi á Suðausturlandi og miðhálendinu klukkan tvö í nótt vegna mikillar úrkomu. Viðvaranirnar verða í gildi til klukkan þrjú síðdegis á morgun, miðvikudaginn 30. september.
Þetta kemur fram á vef Veðurstofunnar. Þar segir að búist sé við talsverðri eða mikilli rigningu á Suðausturlandi og á sunnanverðu miðhálendinu. Aukin afrennsli og vatnavextir í ám og lækjum auki hættu á flóðum og skriðuföllum. Sömuleiðis geti það valdið tjóni og raskað samgöngum.
Fólk er hvatt til að sýna varfærni, einkum við ár og vöð og að huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón.