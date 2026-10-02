Íbúar í Hornafirði og nærsveitum ráku upp stór augu þegar villa hjá Vegagerðarinni olli því að ökumenn voru ofrukkaðir fyrir veggjöld yfir nýjan veg yfir Hornafjarðarlón.
Reikningar hrönnuðust inn á heimabanka íbúa og einn íbúi sem Vísir ræddi við fékk rukkanir upp á tæplega hálfa milljón króna samtals, meðal annars fyrir ferðir sem voru eknar áður en gjaldtakan tók gildi.
Vegagerðin segir að um villu sé að ræða og að nýir reikningar verði sendir í næstu viku og biðlar til vegfarenda að greiða ekki þá veggjaldsreikninga sem bárust í dag.
Sveitarstjóri Hornafjarðar segir að gjaldskráin sé samt stórgölluð til að byrja með.
Í júní opnaði Vegagerðin fyrir umferð um nýja brú yfir Hornafjarðarfljót en gjaldtaka á veginum átti ekki að hefjast fyrr en í september. Um mánaðamótin stóð því til að fyrstu reikningarnir til eigenda þeirra ökutækja sem farið höfðu um veginn og virðist mörgum hafa brugðið þegar þeir opnuðu heimabankann í dag.
Rukkanirnar voru talsvert fleiri en búist var við.
Kona í Hornafirði vakti athygli á því á íbúasíðu Hornfirðinga á Facebook að hún hefði fengið fjórar rukkanir upp á samtals 35 þúsund krónur þrátt fyrir að hafa aðeins farið sex ferðir yfir nýja veginn. Annar virðist hafa fengið fjórar greiðslur sem samtals námu 65 þúsund krónum.
Þetta hefur vakið furðu meðal íbúa enda kemur fram á vef Spalar ehf., sem sér um veggjaldainnheimtu, að hámarksgjald á mánuði sé 18.750 krónur fyrir smærri ökutæki (<3,5 tonn) og um 26.250 fyrir millistór ökutæki (3,5 – 7,5 tonn). Fyrir þyngri ökutæki eru greiddar 4.500 krónur á hverja ferð.
Sæmundur Jón Jónsson, íbúi í Hornafirði, er einn þeirra sem segjast hafa fengið óvenjumargar rukkanir í heimabankann.
„Það byrjuðu í morgun að birtast rukkanir í heimabankanum og þeim fjölgaði alltaf og fjölgaði,“ sagði Sæmundur þegar Vísir ræddi við hann um hálfsjöleytið í kvöld en þá hafði hann fengið tíu rukkanir upp á 46 þúsund krónur – samtals um 460 þúsund krónur.
Hornfirðingurinn segist ekki átta sig á því hvers vegna hann hafi fengið svona margar rukkanir og er heldur ekki viss hvort sú upphæð sem hann er krafinn um sé rétt.
Þegar Sæmundur hefði gáð inn á vefsíðu Spalar til að skoða fjölda bílferða sem fjölskyldan hefði ekið hefði hann tekið eftir því að bílferðir væru skráðar alla leið aftur til 23. ágúst, þrátt fyrir að gjaldtaka hefði ekki átt að hefjast fyrr en 1. september.
„Kannski er þetta einhver villa í tölvukerfi hjá þeim,“ segir Sæmundur.
G. Pétur Matthíasson, upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, segir að villa hafi valdið þessum ofrukkunum.
„Við vorum að keyra fyrstu færsluna í þessu og það kom upp villa, þannig að við erum að hætta við að keyra hana út. Það fóru einhverjir reikningar út og hafa eitthvað verið rangir. Við förum yfir þetta og það verður ekki keyrð ný færsla fyrr en á mánudaginn,“ segir hann og tekur fram að enginn verði ofrukkaður.
Þeir sem hafa verið ofrukkaðir þurfa því ekki að greiða þá reikninga sem þeim bárust í dag.
„Alls ekki fara að borga einhverja vitlausa reikninga, en þetta verður lagað hratt og örugglega.“
Gremja Hornfirðinga og annarra sem þurfa að aka veginn títt snýr að sögn Sæmundar ekki aðeins að þessari ofrukkun, heldur segir hann að margir hafi lýst vonbrigðum yfir því að veggjaldið yfir nýju brúna sé dýrt.
„Okkur finnst allt í lagi að borga eitthvað fyrir þetta en 1.500 krónur á hverja ferð og svo átján þúsund á hvern bíl finnst okkur svolítið mikið,“ segir Sæmundur um gjaldskrána og bendir á að stök ferð yfir nýju Ölfusárbrúna sé fyrirhuguð um 500 krónur.
Hjalti Þór Vignisson, sveitarstjóri í Hornafirði, segist ætla að ræða við Vegagerðina um málið en hann tekur undir með því sem Sæmundur sagði um að veggjaldið væri of dýrt.
„Við höfum mótmælt þessu gjaldi síðan okkur var kynnt þessi gjaldskrá um miðjan júní,“ segir Hjalti í samtali við blaðamann.
Hann segir að afsláttarkerfið sem boðið sé upp á sé „stórgallað“, einkum vegna þess að þar sé miðað við hvern bíl. „Hér í sveitinni eru langflestir með tvo bíla. Svo hefur þetta sérstaklega áhrif á bændur og rekstraraðila,“ segir hann og tekur einnig fram að notkun geti verið mismunandi eftir mánuðum.
Hann vonast til þess að gjaldið allt verði einnig tekið til endurskoðunar, til dæmis með Vaðlaheiðargöng eða Hvalfjarðargöng að fyrirmynd. Hann vonar þá sérstaklega að nýstofnað innviðafélag taki málið til skoðunar.
„Það er fyrirhugað að Göng og brú taki yfir veginn og ég átti samtal við nýráðinn forstjóra þess félags í síðustu viku og ég er vongóður um að þetta verði endurskoðað og lagað,“ segir sveitarstjórinn að lokum.