Búast má við talsverðri úrkomu á norðvesturhluta landsins, rigningu á láglendi en slyddu eða snjókomu til fjalla. Úrkomulítið verður annars staðar á landinu, þó má búast við vætu á köflum suðaustan- og austanlands. Hiti verður á bilinu þrjú til ellefu stig, svalast á Vestfjörðum.
Kyrrstæð lægð við norðausturströnd landsins beinir svalri norðurátt yfir norðvesturhluta landsins, segir í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Búast megi við talsverðri rigningu og slyddu á svæðinu. Mildara verður það í öðrum landshlutum þar sem verður heldur úrkomulítið. Spáð er vætu á köflum suðaustan- og austanlands.
Skriðuviðvaranir eru enn í gildi á norðvesturhluta landsins vegna mikillar úrkomu síðastliðna daga, einkum á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum. Enn er hætta á skriðum og grjóthruni, sérstaklega úr neðri hlutum hlíða þar sem ekki snjóar, segir á vef Veðurstofunnar.
Nokkuð hefur verið um grjót sem hefur fallið á vegi og fólk er hvatt til að fylgjast með uppfærðum veðurspám, viðvörunum og tilkynningum.
Útlit er fyrir svipað veður á morgun en búist er við því að það stytti upp austanlands. Á þriðjudag og miðvikudag er spáð stífri austlægri átt og gæti orðið býsna vætusamt á stærstum hluta landsins.
Veðurhorfur á landinu næstu daga:
Á morgun:Fremur hæg breytileg átt, en norðaustan 8-13 m/s norðvestantil. Rigning norðanlands, einkum við ströndina, annars skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 4 til 11 stig, svalast á Vestfjörðum.Á þriðjudag:Austan og suðaustan 10-15 og rigning, talsverð eða mikil úrkoma sunnan- og vestanlands. Hiti 6 til 12 stig.Á miðvikudag:Stíf austanátt og rigning, talsverð úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum. Hiti 8 til 15 stig.