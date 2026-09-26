Veður

Líkur á slyddu og snjó­komu á Vest­fjörðum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum séu líkur á slyddu eða snjókomu „niður undir sjávarmál.“
Í hugleiðingum veðurfræðings segir að á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum séu líkur á slyddu eða snjókomu „niður undir sjávarmál.“ Vísir/Anton

Gera má ráð fyrir talsverðri úrkomu um norðvestanvert landið í dag en slyddu og snjókomu til fjalla. Skýjað verður með köflum sunnan- og austantil og sums staðar væta. Hiti verður á bilinu þrjú til tólf stig, svalast á Vestfjörðum en mildast á landinu austanverðu.

Í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofunni segir að þaulsetin og víðáttumikil lægð við norðaustanvert landið beini norðlægri átt yfir landið norðvestanvert með talsverðri úrkomu.

Búast megi við rigningu á láglendi en á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum séu líkur á slyddu eða snjókomu við sjávarmál. Draga eigi úr úrkomu á mánudaginn og útlit er fyrir að veðrið verði svipað á morgun.

„Á sunnan- og austanverðu landinu verður vindur hins vegar mun hægari um helgina, skýjað með köflum, en dálítil væta á stöku stað,“ segir á vef Veðurstofunnar.

Veðurhorfur á landinu næstu daga:

Á morgun:

Norðan 8-15 m/s norðvestantil með rigningu á láglendi, en slyddu eða snjókomu til fjalla. Hægari vindur sunnan- og austantil og sums staðar dálítil væta, einkum austast. Hiti 4 til 11 stig, kaldast á Vestfjörðum.

Á mánudag:

Norðaustan 8-13 norðvestantil, annars hægari vindur. Rigning með köflum, en úrkomulítið um landið sunnanvert. Hiti breytist lítið.

Á þriðjudag:

Austlæg átt 8-15 og fer að rigna, fyrst sunnantil. Hiti 5 til 12 stig, svalast norðvestanlands.

Veður

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið