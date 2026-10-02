Sagðir undirbúa stórsókn gegn Hútum Samúel Karl Ólason skrifar 2. október 2026 22:45 Hútar á götum Sanaa í Jemen. EPA/YAHYA ARHAB Ráðamenn í Sádi-Arabíu eru sagðir skipuleggja stórsókn gegn Hútum í Jemen. Meðal annars kemur til greina að reka Húta frá stöndum Bab el-Mandebsunds, en vera þeirra þar gerir Hútum kleift að loka öðrum enda Rauðahafs. Sóknin yrði leidd af sveitum ríkisstjórnar Jemen, og nyti stuðnings Sáda úr lofti og ráðgjafar og upplýsinga frá Bandaríkjamönnum. Þar að auki myndu nokkur Evrópuríki aðstoða Sáda við að verjast árásum í Sádi-Arabíu en Bretar og Frakkar gera það nú þegar. Samkvæmt heimildum Reuters á sóknin að hefjast á næstu vikum. Að henni eiga að koma allt að hundrað þúsund menn úr sveitum ríkisstjórnarinnar í Jemen en hermenn Sádi-Arabíu eiga ekki að koma að sókninni með beinum hætti á jörðu niðri. Sjá einnig: Hútar skutu niður herþotu Sáda Sádar eru sagðir hafa komist að þeirri niðurstöðu að þeir geti ekki hafið friðarviðræður við Húta á meðan þeir stjórna sundinu og hafi þar af leiðandi töluverð íhöld þegar kemur að olíumörkuðum. Langvarandi átök Hútar stjórna stórum hluta Jemen, þar á meðal höfuðborginni Sana, en þeir eru studdir af klerkastjórninni í Íran. Sádar hafa stutt alþjóðlega viðurkennd stjórnvöld í Jemen gegn Hútum um árabil. Sádar hófu að aðstoða ríkisstjórn Jemen árið 2015. Þá leiddu Sádar bandalag arabaríkja sem kom ríkisstjórninni til aðstoðar eftir að Hútar ráku sveitir ríkisstjórnarinnar frá Sanaa. Skæð borgarastyrjöld stóð yfir um langt skeið í Jemen en fjögurra ára vopnahlé liðaðist í sundur í sumar og hafa átökin aukist töluvert síðan þá. Hútar hófu í sumar árásir á olíuvinnsluinnviði og olíuflutningaskip Sádi-Arabíu, með því markmiði að koma í veg fyrir flutninga Sáda á olíu um Rauðahaf. Þá gerðu Hútar umfangsmikla sókn í vesturhluta Jemen fyrr í þessum mánuði og lögðu undir sig stóran hluta strandlengju landsins við Rauðahaf. Þeir landvinningar hafa gert þeim mun auðveldara að takmarka siglingar um Rauðahaf, sem var orðin helsta útflutningsleið Sáda fyrir olíuafurðir vegna takmarkana á siglingum um Hormússund. Vildu helst sigra Húta Eitt af helstu markmiðum sóknarinnar væntanlegu yrði, samkvæmt Reuters, að snúa landvinningum Húta í suðurhluta Jemen. Verið er að skoða tvær leiðir til að ná þessu markmiði. Önnur þeirra snýst um að gera umfangsmikla sókn gegn Hútum á breiðri víglínu í Jemen en hin um að gera beittari sókn og takmarkaðri að munni Rauðahafs. Helst eru ráðamenn í Sádi-Arabíu sagðir vilja sigra Húta alfarið en það gæti reynst erfitt. Hútar eru nú meðal helstu bandamanna klerkastjórnarinnar í Íran eftir átök Ísraela við Hezbollah í Líbanon og Hamas á Gasa en síðan þá hefur dregið verulega úr getu beggja samtaka. Sádar gætu einnig notið stuðnings frá Pakistan og Tyrklandi en ráðamenn ríkjanna skrifuðu nýlega undir varnarsamkomulag. Sá stuðningur yrði þó líklega ekki í formi beinnar aðkomu að átökunum en Sádar hafa verið að fá hergögn frá báðum ríkjum á undanförnum vikum. Pakistanar hafa einnig sent hergögn til sveita ríkisstjórnarinnar í Jemen og eru ráðgjafar frá Pakistan með ráðgjöfum frá Sádi-Arabíu í landinu. Jemen Sádi-Arabía Hernaður Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Pakistan Tyrkland Bandaríkin Mest lesið Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Innlent Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Innlent Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Innlent Heiða í veikindaleyfi Innlent „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Innlent Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Innlent Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Innlent Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Innlent Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Erlent Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Innlent Fleiri fréttir Sagðir undirbúa stórsókn gegn Hútum Menntaskólanemar mótmæla: Íslensk stúlka varð fyrir táragasi Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Fær umboðið í fangið fjórum dögum eftir uppgjöf Skipar sérstakan saksóknara vegna hópnauðgunar við Cornell-háskóla Boðaði ríkisstjórn á fund vegna mótmæla nemenda „Á lífi eins og er“ eftir misheppnaða aftöku Írani grunaður um að skipuleggja hryðjuverk Uppörvandi fréttir fyrir Demókrata Sniðganga bandamenn á NATO-fundum Svissneskir jöklar rýrnað um tæp tuttugu prósent á fimm árum Gera óháða rannsókn á hópnauðgun við háskólann Dæmd í Danmörku fyrir stuld og sölu rándýrra Pokémon-spila Skýrar vísbendingar að Íranir eigi hlut að máli Á spítala eftir misheppnaða aftöku Flugmaður stakk kollega sinn og reyndi að brotlenda vélinni Rússar sagðir hafa ætlað að myrða Kasparov Flugvél beint annað eftir „slagsmál“ milli flugmanna Hundruð unglinga handteknir í Frakklandi Einn mannanna fimm hafi hringt sjálfur í neyðarlínuna Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Fundu eldsneyti en engin sprengiefni í bílunum Hafa enn ekki ákveðið hvort rétta eigi aftur yfir Clancy Skoða byggingu evrópskrar geimstöðvar Enn lítið um svör í Englandi Fundu lúxusíbúð með golfhermi innan veggja fangelsis Síðustu hermennirnir fara frá Írak, aftur Eistar saka Rússa um fjölþáttaárás Búa í „helvíti á jörðu“ og borða illgresi til að halda lífi „Háfhrifavaldur“ fastur í kóresku síki Sjá meira