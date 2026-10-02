Innlent

Geri málið tor­tryggi­legt að neita að svara

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Þórhildur Þorkelsdóttir er almannatengill og ráðgjafi. Hún segir vinnubrögð Ingu Sæland ekki góða taktík.
Þórhildur Þorkelsdóttir er almannatengill og ráðgjafi. Hún segir vinnubrögð Ingu Sæland ekki góða taktík. vísir

Almannatengill og ráðgjafi segir framkomu formanns Flokks fólksins í umdeildu fréttamáli óvenjulega. Það geri málið tortryggilegt að neita að svara fréttamönnum auk þess sem það sé vanvirðing við fjölmiðla og þjóðina að segjast ekki hafa tíma til að ræða stórt fréttamál á sama tíma og formaðurinn veiti ítarlegt viðtal um tísku.

Frá því að Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra, steig fram og skilaboð milli hans og fyrrverandi aðstoðarkonu hans voru birt og innihéldu valkostinn „afsögn eða stríð“ hefur Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, ekki svarað fyrirspurnum fréttastofu um viðtal vegna málsins og ekki veitt neinum fjölmiðlum viðtöl um málið eftir skilaboðin voru birt. Þá hafa aðstoðarmenn hennar ýmist ekki svarað fréttamönnum eða hafnað viðtalsbeiðnum.

Fréttastofa reyndi að ræða við Ingu í gær en hún neitaði að svara spurningum fréttamanns á leið sinni frá skólabyggingu Menntaskólans í Reykjavík að bíl sínum en sagðist þó ekki hafa haft hugmynd um skilaboðin umdeildu.

Þórhildur Þorkelsdóttir, almannatengill og ráðgjafi, segir þessi vinnubrögð formannsins óvenjuleg.

„Með því að gefa ekki kost á viðtali gerirðu málið mjög tortryggilegt og ef þú svarar eins og við sáum í viðtalinu í gær, eða ef viðtal skyldi kalla, þá er enn verra að svara með skætingi. Jafnvel þó að staðan sé þannig að þú hafir ekkert að fela eins og hún vill meina og ríkisstjórnin vill meina, þá auðvitað er eins og þú hafir eitthvað að fela þegar þetta eru viðbrögðin.“

Misræmi í upplýsingum

Hún segir málið þannig umfangs að Inga, sem er kjörinn fulltrúi, verði að svara fyrir það enda sé mörgum spurningum ósvarað.

„Það er ákveðið misræmi í þessum upplýsingum sem fjölmiðlar hafa fengið og þeim skilaboðum sem hafa litið dagsins ljós og því sem ráðamenn eru að segja að hafi gerst. Og fjölmiðlar munu að sjálfsögðu halda áfram að leita svara þangað til að það er komin einhver mynd á málið sem að gefur skýra mynd af því sem gerðist. Þannig að í þessu tilviki held ég að það gangi alls ekki að ætla að bíða þetta af sér eða kæfa það niður með neinum hætti. Það er ekki góð taktík.“

Vanvirðing við þjóðina

Inga sagðist í gær ekki hafa neinn tíma til að ræða málið við fjölmiðla. Í dag birtist ítarlegt sjónvarpsviðtal við hana á mbl.is þar sem hún ræðir fatastíl sinn og útlit. Þórhildur segir óheppilegt að slíkt viðtal birtist í kjölfar þess að hún beri fyrir sig tímaskorti.

„Já, í ljósi þess að staðan er svona þá er þetta mjög óheppileg tímasetning og í raun og veru í ljósi þess að hún er að segja að hún hafi hreinlega ekki tíma til að svara þessu máli þá er þetta ákveðin, myndi ég segja, vanvirðing við bæði fjölmiðla sem eru að leita svara og hafa ekki fengið svör. Aðstoðarmenn og ráðherrar hafa hreinlega ekki gefið kost á viðtali en þetta er ákveðin vanvirðing bæði við fjölmiðla og almenning í landinu.“

Rétt er að taka fram að viðtal Morgunblaðsins við Ingu um fatastíl og útlit var tekið fyrir tveimur til þremur vikum en birt í dag.

Afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar Flokkur fólksins Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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