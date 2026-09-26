Enn hætta á skriðum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 26. september 2026 11:48 Veðurspár gera ráð fyrir áframhaldandi úrkomu á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum. Vísir/Vilhelm Enn er hætta á skriðum og grjóthruni á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum og nokkuð hefur verið um grjót sem hefur fallið á vegi. Mikil úrkoma hefur verið á svæðinu síðan á fimmtudag og spáð er áframhaldandi úrkomu fram á mánudag. Grjóthrun, farvegsbundnar aurskriður og jarðvegsskriður geta áfram fallið, segir á vef Veðurstofunnar. Fólk er hvatt til þess að forðast að staldra við í bröttum hlíðum og að sýna sérstaka aðgát á vegum. „Enn er hætta á skriðum og grjóthruni á svæðinu, sérstaklega úr neðri hlutum hlíða þar sem ekki snjóar,“ segir í tilkynningu Veðurstofunnar. Strandavegi milli Bjarnarfjarðar og Djúpavíkur var lokað á föstudaginn eftir að skriða féll á veginn. Mesta úrkoman hefur mælst á Suðureyri, yfir 120 millimetrar, segir á vef Veðurstofunnar. Einnig hafi mælst yfir hundrað millimetrar á Ísafirði og Gjögri. Mælt er með því að fylgjast með upplýsingum á vef Vegagerðarinnar og kynna sér veðurspár og viðvaranir. Sömuleiðis þiggur Veðurstofan tilkynningar um ofanflóð. Hægt er að hafa samband í síma 522-6000 eða senda tölvupóst með upplýsingum á netfangið skriduvakt@vedur.is. Veður Tengdar fréttir Skriða þveraði veginn í Árneshrepp Stór skriða féll í Kaldbaksvík á Ströndum og hefur lokað veginum í Árneshrepp. Vegurinn er lokaður og segir sveitarfélagið að hann verði í besta falli jeppafær þegar Vegagerðin hefur opnað hann á ný. 25. september 2026 17:22 Mest lesið „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Innlent „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Innlent Tortímir gervigreindin mannkyninu? Innlent Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Innlent Freyr látinn fara frá Eflingu Innlent Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Erlent Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Innlent Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Innlent Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Innlent Sex ára stúlka setti heimsmet Erlent Fleiri fréttir Enn hætta á skriðum Líkur á slyddu og snjókomu á Vestfjörðum Viðvaranir fyrir vestan í allan dag Rigning og vindur Gular viðvaranir á morgun Rigning, rigning, rigning Gular viðvaranir á Suður- og Vesturlandi Gul viðvörun vegna hvassviðris gefin út Hvessir allverulega á morgun Bjart framan af en skúrir síðdegis Skýjað og dálítil væta víðast hvar Rigning og víða hvasst um nær allt land Vara við hvössum vindum í nótt Von á vaxandi suðaustanátt og rigningu Haustið mætir á miðvikudaginn Rigning á Norðurlandi en að mestu þurrt annars staðar Næturfrost norðaustantil Umhleypingar næstu daga Vætusamt veður í kortunum Áfram rigning og lægðagangur Bætir í úrkomu síðdegis Allt að átján stiga hiti í dag Hviður allt að 30 metrar á sekúndu á Suðausturlandi Gul veðurviðvörun og sextán stiga hiti Gul viðvörun vegna hvassviðris á Suðausturlandi Vara við snörpum hviðum Bjart með köflum sunnan heiða Veður betra í Grindavík eftir jarðhræringarnar Yfirleitt bjart en einhverjar skúrir sunnantil Gætu orðið hressilegar dembur inn til landsins Sjá meira