Veður

Enn hætta á skriðum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Veðurspár gera ráð fyrir áframhaldandi úrkomu á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum. 
Veðurspár gera ráð fyrir áframhaldandi úrkomu á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum.  Vísir/Vilhelm

Enn er hætta á skriðum og grjóthruni á norðanverðum Vestfjörðum og Ströndum og nokkuð hefur verið um grjót sem hefur fallið á vegi.  Mikil úrkoma hefur verið á svæðinu síðan á fimmtudag og spáð er áframhaldandi úrkomu fram á mánudag. 

Grjóthrun, farvegsbundnar aurskriður og jarðvegsskriður geta áfram fallið, segir á vef Veðurstofunnar. Fólk er hvatt til þess að forðast að staldra við í bröttum hlíðum og að sýna sérstaka aðgát á vegum.

„Enn er hætta á skriðum og grjóthruni á svæðinu, sérstaklega úr neðri hlutum hlíða þar sem ekki snjóar,“ segir í tilkynningu Veðurstofunnar.

Strandavegi milli Bjarnarfjarðar og Djúpavíkur var lokað á föstudaginn eftir að skriða féll á veginn.

Mesta úrkoman hefur mælst á Suðureyri, yfir 120 millimetrar, segir á vef Veðurstofunnar. Einnig hafi mælst yfir hundrað millimetrar á Ísafirði og Gjögri.

Mælt er með því að fylgjast með upplýsingum á vef Vegagerðarinnar og kynna sér veðurspár og viðvaranir. Sömuleiðis þiggur Veðurstofan tilkynningar um ofanflóð. Hægt er að hafa samband í síma 522-6000 eða senda tölvupóst með upplýsingum á netfangið skriduvakt@vedur.is.

Veður

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