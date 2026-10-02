Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi Samfylkingar og fyrrverandi borgarstjóri, er komin í tveggja mánaða veikindaleyfi frá störfum.
Þetta var tilkynnt á fundi forsætisnefndar fyrr í vikunni. Þar segir að Heiða hafi skilað inn tilkynningu um veikindaleyfi ásamt læknisvottorði þar sem fram kemur að hún verði fjarverandi til 30. nóvember 2026.
„Í samþykkt um kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg kemur fram að sé borgarfulltrúi forfallaður frá störfum vegna slyss eða veikinda heldur hann launum eigi að síður í allt að einu ári. Tilkynnist það forsætisnefnd hér með,“ segir í minnisblaði Helgu Bjarkar Laxdal, skrifstofustjóra borgarstjórnar, sem var kynnt á fundinum.
Ekki náðist í Heiðu Björgu við vinnslu fréttarinnar og ekki liggur fyrir hvers vegna hún er í veikindaleyfi.