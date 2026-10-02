„Of margar sögur af vondri meðferð“ Árni Sæberg skrifar 2. október 2026 21:02 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir er dómsmálaráðherra. Einar/Vísir Dómsmálaráðherra segir verkalýðshreyfingin hafi kallað eftir því að lokað yrði á dvalarleyfi fyrir svokallaðar au pair frá löndum utan evrópska efnahagssvæðisins. „Það eru of margar sögur af vondri meðferð þannig að ég er að stíga þetta skref,“ segir hann meðal annars. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra birti í gær drög að að frumvarpi til breytinga á útlendingalögum í samráðsgátt stjórnvalda. Frumvarpið er sagt fela í sér heildarendurskoðun á þeim hluta útlendingalaga sem snýr að dvalarleyfum og er því meðal annars ætlað að færa umgjörð dvalarleyfa nær því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum. Þorbjörg Sigríður ræddi málið við fréttastofu að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. „Þetta er heildarendurskoðun á öllu okkar regluverki um dvalarleyfi. Við erum að herða tökin. Leiðarstefið er kröfur, kröfur til fólks sem hingað kemur til landsins og kröfur til okkar Íslendinga um móttöku fólks. Við erum að skoða fjölskyldusameiningar. Við erum að skoða hversu langan tíma það tekur fyrir fólk að fá varanlegt dvalarleyfi og sitthvað annað. Ástæðan er einfaldlega leiðarstefið í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar, að ná að smíða eitthvert klassískt regluverk sem getur staðist tímans tönn og hætta að vera frávik frá öðrum Norðurlöndum. Við erum að samræma regluverkið en stutta svarið er einfaldlega að við erum að herða tökin.“ Stelpur í viðkvæmri stöðu Þið nefnið au pair í þessu samhengi, hvers vegna? „Það hefur verið ákall um þetta innan úr verkalýðshreyfingunni. Það eru of margar sögur af vondri meðferð þannig að ég er að stíga þetta skref. Auðvitað verður áfram hægt að fá au pair til landsins en við erum að loka fyrir það utan EES-kerfisins, einfaldlega vegna þess að ákveðin þjóðerni, ég nefni Filippseyjar, það eru stelpur að koma í mjög viðkvæmri stöðu, með ekkert bakland. Við eigum of mörg dæmi þess að illa hafi farið og við erum að fylgja fordæmi Norðmanna að þessu leyti, sem hafa gert slíkt hið sama. Auk verkalýðshreyfingarinnar hafi lögregla einnig viðrað áhyggjur af því að illa sé farið með ungar konur sem hingað koma sem au pair. Til skýringar er svokallað au pair ungmenni á aldrinum 18 til 25 ára, oftast kona, sem dvelur hjá vistfjölskyldu og sinnir léttum heimilisverkum og annast börn gegn fæði, húsnæði og vasapening. Herða reglur til að vernda fólk Þorbjörg Sigríður segir með því að hætta útgáfu dvalarleyfa til au pair frá löndum utan EES sé verið að vernda fólk. „Ég held að það segi sig sjálft og þetta var líka niðurstaða Norðmanna. Það er auðvitað þetta viðkvæma samband í þessum au pair-sambúðum, að þú bókstaflega býrð hjá vinnuveitanda þínum. Ég ætla auðvitað alls ekki að tala þannig eins og þetta hafi bara verið vondar sögur en eins og ég segi, þær eru of margar. Mér finnst ástæða til að gera þetta þannig. Þetta er svona dæmi þess að stundum herðum við reglur til þess að vernda fólk en ekki bara til að útiloka“ Innflytjendamál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Innlent Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Innlent Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Innlent Heiða í veikindaleyfi Innlent „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Innlent Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Innlent Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Innlent Syrgði Sovétríkin og hótaði notkun kjarnorkuvopna Erlent Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Innlent Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Innlent Fleiri fréttir „Of margar sögur af vondri meðferð“ Halda hækkunum innan við 2,5 prósent og hætta við lækkun systkinaafsláttar Íbúar gáttaðir eftir ofrukkanir frá Vegagerðinni Aurskriða féll á veginn og honum lokað Starfsmaður Reykjavíkurborgar smitaðist af nóróveiru Heiða í veikindaleyfi Fagfélögin kalla eftir heimild til að slíta kjarasamningum Unglingar bundnir og skildir eftir við heimili Fara fram á 16 ár yfir meintum morðingja Allir sautján frjálsir ferða sinna „Við erum óþolinmóð“ Minni gjaldahækkanir kosti ríkissjóð 2,5 milljarða Þetta eru stæðin sem borgin hefur endurheimt Segir ágreininginn í Landsvirkjun ekki snúast um arðgreiðslur Geri málið tortryggilegt að neita að svara „Við höfum séð mikla aukningu á því á Íslandi“ Íslensk skólastúlka varð fyrir táragasi í París Laug að Morgunblaðinu um nýjan KFC-stað Stefna á þrjú þúsund hektara en endurheimtu þrettán Ein matskeið og þá er dauðinn vís Beint: Opið málþing um heimilisleysi „Vissi að ég var ekki að haga mér eins og venjulegt fólk“ Lægð suðvestan úr hafi væntanleg til landsins Hvað þýðir sjö í nýju námsmati? Fundu mikið magn vímuefna og peninga við leit Sláandi hugmyndir íslenskra karla um ofbeldi Bjóða út sorphirðu í Breiðholti til sex ára Reglur um dvalarleyfi hertar og filippseyskar au pair úr sögunni Leggur til að þingmenn verði 85 í stað 63 Skipti engu hvort ummælin hafi verið sett fram í kaldhæðni Sjá meira