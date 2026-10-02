Starfsmaður á skrifstofu Reykjavíkurborgar hefur greinst með nóróveiru eftir að fjöldi starfsmanna fann fyrir veikindum í síðustu viku.
Samkvæmt heimildum Vísis hefur einn starfsmaður á skrifstofu Reykjavíkurborgar í Borgartúni fengið staðfestingu á nóróveirusmiti í dag.
Þá herma heimildir að starfsmenn á nokkrum sviðum Reykjavíkurborgar, meðal annars á umhverfis- og skipulagssviði, hafi margir fundið fyrir veikindum eftir hádegismat á fimmtudaginn í síðustu viku, 24. september, en þann dag höfðu starfsmenn fengið lambalæri í hádegismat.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkurborgar er með veikindi starfsmanna til skoðunar, að sögn Huldu Gunnarsdóttur upplýsingafulltrúa Reykjavíkurborgar en hún kvaðst ekkert meira vita um málið né hvort um nóróveiru væri að ræða eða ekki.
Þegar Vísir hafði samband við fulltrúa heilbrigðiseftirlits borgarinnar vildi hann ekki tjá sig um málið.
Nóróveirur er flokkur skyldra veira sem valda sýkingu í smágirni sem lýsir sér meðal annars með niðurgangi og uppköstum, oftast í einn til þrjá daga, að því er fram kemur á vef Heilsuveru. Veiran þarf að berast í meltingarveginn til að valda sýkingu.