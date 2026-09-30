Gular viðvaranir hafa verið gefnar út vegna suðaustan storms á norðaustanverðu landinu í nótt og fram á morgundaginn. Viðvaranir eru þegar í gildi á Suðausturlandi og miðhálendinu vegna mikillar úrkomu.
Spáð er suðaustan 15-23 metrum á sekúndu og vindhviðum yfir 35 metrum á sekúndu á Norðurlandi eystra og Austurlandi að Glettingi frá klukkan þrjú aðfararnótt fimmtudags. Viðvaranirnar verða í gildi til klukkan ellefu á Austurlandi og klukkan 13:00 á Norðurlandi eystra.
Gul viðvöurun vegna talsverðrar eða mikillar rigningar tók gildi fyrir Suðausturland og miðhálendið klukkan þrjú í nótt. Varað var við talsverðum vatnavöxtum í ám og lækjum sem ykju líkur á flóðum, skriðuföllum og slysum.