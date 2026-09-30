Veður

Vara við stormi á norðaustan­verðu landinu

Kjartan Kjartansson skrifar
Gular viðvaranir vegna storms og úrkomu 30. september og 1. október 2026.
Gular viðvaranir vegna storms og úrkomu 30. september og 1. október 2026. Veðurstofa Íslands

Gular viðvaranir hafa verið gefnar út vegna suðaustan storms á norðaustanverðu landinu í nótt og fram á morgundaginn. Viðvaranir eru þegar í gildi á Suðausturlandi og miðhálendinu vegna mikillar úrkomu.

Spáð er suðaustan 15-23 metrum á sekúndu og vindhviðum yfir 35 metrum á sekúndu á Norðurlandi eystra og Austurlandi að Glettingi frá klukkan þrjú aðfararnótt fimmtudags. Viðvaranirnar verða í gildi til klukkan ellefu á Austurlandi og klukkan 13:00 á Norðurlandi eystra.

Gul viðvöurun vegna talsverðrar eða mikillar rigningar tók gildi fyrir Suðausturland og miðhálendið klukkan þrjú í nótt. Varað var við talsverðum vatnavöxtum í ám og lækjum sem ykju líkur á flóðum, skriðuföllum og slysum.

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