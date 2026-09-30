Auknar líkur eru á skriðuföllum á Suðausturlandi, sunnanverðum Austfjörðum og á miðhálendinu fram á aðfaranótt föstudags. Frá þessu er greint í tilkynningu frá Veðurstofunni. Þar kemur fram að talsverðri til mikilli úrkomu sé spáð, einkum á Suðausturlandi, við jökla á Suðurlandi, á sunnanverðu miðhálendinu og sunnanverðum Austfjörðum fram á fimmtudagskvöld.
„Mjög mikil uppsöfnuð úrkoma getur valdið auknu afrennsli, grjóthruni og skriðuföllum sem geta truflað samgöngur,“ segir í tilkynningunni.
Gular veðurviðvaranir tóku gildi á Suðausturlandi og miðhálendinu klukkan tvö í nótt vegna mikillar úrkomu. Viðvaranirnar verða í gildi til klukkan þrjú síðdegis í dag.
Í tilkynningu kemur einnig fram að í vikunni gangi nokkrar lægðir yfir landið sem flytji með sér hlýtt og rakt loft. Búast megi við talsverðri til mikilli úrkomu frá þriðjudegi fram á fimmtudagsnótt, einkum á Suðausturlandi, við Eyjafjallajökul og Mýrdalsjökul, á sunnanverðu miðhálendinu og sunnanverðum Austfjörðum. Einnig getur rignt talsvert á Snæfellsnesi.
Vegna hlýinda muni langstærstur hluti úrkomunnar falla sem rigning, einnig til fjalla. Leysing frá jöklum geti þar að auki aukið afrennsli í ám og lækjum á áhrifasvæðunum.
Talsverð úrkoma féll víða á Suðausturlandi og Austurlandi í síðustu viku samkvæmt tilkynningunni og er bent á að vatn sem safnast hefur fyrir í jarðvegi og lausum jarðlögum geti aukið þrýsting í hlíðum og þar með líkur á jarðhreyfingum á borð við grjóthrun og skriður.
Eins og fram kemur að ofan eru gular viðvaranir í gildi vegna mikillar úrkomu. Í viðvöruninni kemur fram að búast megi við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem auki hættu á flóðum og geti valdið tjóni og raskað samgöngum.
„Mikil uppsöfnuð úrkoma fram á aðfaranótt föstudags eykur líkur á skriðuvirkni, eins og grjóthruni og aurskriðum, sérstaklega á svæðum þar sem landslag er bratt. Skriður geta fallið á vegi og raskað samgöngum með litlum fyrirvara,“ segir í tilkynningunni.
Þá hvetur Veðurstofan vegfarendur sem þurfa að aka vegi sem liggja undir bröttum hlíðum til að sýna aðgát á ferðinni og fylgjast með upplýsingum á vef Vegagerðarinnar.
Almenningur er jafnframt hvattur til að tilkynna skriðuvaktinni um skriður og grjóthrun. Hægt er að senda tilkynningu á netfangið skriduvakt@vedur.is eða nota rafrænt eyðublað fyrir tilkynningar um ofanflóð. Gott er að tilgreina nákvæma staðsetningu og hvenær skriðan eða grjóthrunið varð. Ef það er ekki vitað nægir að segja hvenær þess varð vart. Látið myndir fylgja ef kostur er. Skriðuvaktin fer yfir tilkynningarnar og reynir að staðfesta þær áður en þær eru færðar í ofanflóðagagnagrunn Veðurstofunnar.