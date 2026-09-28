Hin 16 ára gamla Bríet Fjóla Bjarnadóttir var stjarna helgarinnar í Bestu deild kvenna en hún skoraði þrennu fyrir bikarmeistara Þróttar í 5-1 sigri á Stjörnunni. Breiðablik náði þriggja stiga forskoti á FH í titilbaráttunni. Öll mörkin má sjá á Vísi.
FH varð að sætta sig við 3-2 tap gegn Grindavík/Njarðvík í gær. Sigurborg K. Sveinbjörnsdóttir varði mark FH vegna meiðsla Aldísar Guðlaugsdóttur en Sigurborg meiddist svo sjálf á 50. mínútu og varð að fara af velli.
Þá var staðan þegar orðin 3-0 eftir tvö mörk Emmu Nicole Phillips og eitt frá Tinnu Hrönn Einarsdóttur. Óhætt er að segja að bæði mörk Emmu hafi verið ansi skrautleg og það seinna, sem dugði á endanum til sigurs, líklega hægasta sigurmark ársins.
Á laugardaginn vann Breiðablik 2-1 sigur gegn ÍBV í Vestmannaeyjum, þrátt fyrir að Allison Clark kæmi ÍBV yfir í fyrri hálfleik. Agla María Albertsdóttir jafnaði úr vítaspyrnu á 69. mínútu og Bryndís Arna Níelsdóttir skoraði sigurmarkið tíu mínútum síðar, eftir sendingu frá Líf Joostdóttur van Bemmel.
Senuþjófur helgarinnar var hins vegar Bríet Fjóla sem eins og fyrr segir skoraði þrennu gegn Stjörnunni. Katie Cousins og Mist Funadóttir skoruðu einnig fyrir Þrótt en mark Stjörnunnar var sjálfsmark Róseyjar Björgvinsdóttur.