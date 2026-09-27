Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 27. september 2026 16:02 Frá leik FH fyrr á tímabilinu vísir/Diego FH mistókst að koma sér á topp Bestu deildar kvenna í fótbolta í dag. Liðið gerði sjálfu sér erfitt fyrir og tapaði 3-2 fyrir Grindavík/Njarðvík á útivell og er nú þremur stigum á eftir toppliði Breiðabliks þegar þrjár umferðir eru eftir af deildinni. Leikurinn fór fjörlega af stað og Grindavík/Njarðvík fékk fyrsta dauðafæri leiksins strax á 2. mínútu þegar heimakonur komst tvær á eina en Emersen Jennings náði ekki að koma fyrir sér boltanum og Jónína Linnet náði að hlaupa hana uppi og henda sér fyrir tilraunina. FH hélt betur í boltann en það voru heimakonur í Grindavík/Njarðvík sem áttu þó hættulegri færi og áttu meðal annars skot í stöng um miðjan fyrri hálfleik. Það dró til tíðinda á markamínútunni sjálfri eða þeirri 43. mínútu þegar Grindavík/Njarðvík fékk hornspyrnu sem sem Birta Birgisdóttir tók og hún rataði á fjærsvæðið þar sem Tinna Hrönn Einarsdóttir var mætt og hún hamraði boltanum í netið og kom Grindavík/Njarðvík yfir. Grindavík/Njarðvík gekk til búningsklefa í hálfleik marki yfir gegn FH 1-0. Heimakonur byrjuðu seinni hálfleikinn af krafti og voru búnar að tvöfalda forystuna eftir 47. mínútna leik. Emma Nicole Phillips skoraði þá gott mark eftir vandræðagang aftast hjá FH. Sigurborg Katla Sveinbjörnsdóttir rann þá til í marki FH og eftirleikurinn auðveldur. Tveimur mínútum síðar eða á 49. mínútu var Emma Nicole Phillips aftur á ferðinni og bætti við þriðja marki Grindavík/Njarðvík en hún fékk þá bolta inn fyrir og Sigurborg Katla kemur út á móti en Emma Nicole Phillips tæklar boltann framhjá henni og hann lekur inn. Sigurborg Katla meiddist við þetta úthlaup og FH varð að gera markmanns skiptingu og inn kom Steinunn Erna Birkisdóttir í mark FH. FH minnkaði muninn á 59. mínútu leiksins en þar var að verki Hafrún Birna Helgadóttir sem átti flott skot og snýr boltann út við stöng fyrir utan teig. Líflína sem FH fékk þarna eftir erfiða byrjun á seinni hálfleik. Gestirnir ýttu liðinu ofar og fóru að taka áhættur og það skilaði árangri því á 81. mínútu fékk FH hornspyrnu sem endaði með marki. Elín Björg Norðfjörð Símonardóttir kom boltanum yfir línuna fyrir FH og ljóst að lokaspretturinn í þessum leik yrði æsispennandi. FH reyndi að finna leiðir í gegnum þétta vörn Grindavík/Njarðvík en komust lítið áleiðis og heimakonur héldu út og fóru með gríðarlega öflugan 3-2 sigur á JBÓ vellinum í dag. Atvik leiksins Þessi skelfilega byrjun FH í síðari hálfleik. Grindavík/Njarðvík skorar tvö mörk á tveggja mínútna kafla og er komið í 3-0 strax í upphafi seinni hálfleiks. Mörkin voru í ódýrari kantinum en vel gert hjá Grindavík/Njarðvík að refsa. Stjörnur og skúrkar Emma Nicole Phillips skoraði tvö mörk í seinni hálfleiknum fyrir Grindavík/Njarðvík og er nú markahæst í þeirra liði með 6 mörk í Bestu deildinni. Tinna Hrönn Einarsdóttir skoraði líka gott mark og var að valda vörn FH vandræðum. Hjá FH vantaði örlítin neista í dag. Kom smá kraftur þegar þær náðu inn marki. Enginn sem stóð sérstaklega uppúr hjá FH í dag. DómararnirStefán Ragnar Guðlaugsson var á flautunni í dag og honum til aðstoðar voru Óliver Thanh Tung Vú og Ingibjörg Garðarsdóttir Briem.Heilt yfir finnst mér þeirra frammistaða í dag bara fín. Leyfðu leiknum að fljóta með misjöfnum undirtektum oft en teymið skilaði að mínu mati frá sér prýðilegu dagsverki.Stemning og umgjörðMætingin í stúkuna var með þokkalegasta móti. Sólin skein en það verður samt að kalla þetta ákveðið gluggaveður. Sjoppan bauð upp á allskonar og pallurinn var öflugur í skjólinu. Allt upp á rúmlega 10,5.ViðtölGuðni Eiríksson þjálfari FH.vísir/Diego„Finnst bara fyrirkomulagið á þessu fáranlegt“„Gríðarleg vonbrigði að tapa leiknum og fara heim með núll stig“ sagði Guðni Eiríksson þjálfari FH svekktur eftir tapið í dag. „Þetta var hörku barátta í fyrri hálfleik, stöðubarátta, hátt tempó og mér fannst við ekki eiga nógu vel við aðstæður oft á tíðum í seinni hálfleik og ættum að gera betur þar“„Við fáum á okkur mark á markamínútunni frægu sem var ekki gott. Við vorum miklu betri í seinni hálfleik en án þess að fara eitthvað dýpra í það að þá gáfum við Grindavík/Njarðvík tvö mörk og það var erfitt að koma til baka eftir það“Þriðja mark Grindavík/Njarðvík átti eftir að reynast heldur dýrt fyrir FH því þær misstu Sigurborgu Kötlu Sveinbjörnsdóttur meidda af velli. „Það er verið að meta hana núna og sjá bara. Þetta er ristin á henni og sjá bara stöðuna á henni hvort hún sé út eða ekki. Við erum að fara í flug í kvöld eða nótt og við þurfum bara að sjá hvernig hún er“Mikið verið rætt og ritað um skiptinguna í deildinni og að FH skuli spila á eftir Breiðablik sem eru í beinni samkeppni við þær um Íslandsmeistaratitilinn. „Mér finnst bara fyrirkomulagið á þessu fáranlegt. Það er bara mín skoðun. Ég skil ekki að leikir séu ekki á sama tíma. Það er fáranlegt“„Það breytir því þó ekki hvernig þessi leikur fer en mér finnst þetta fyrirkomulag að það sé ekki leikið á sama tíma vera mjög sérstakt og ekki bara núna heldur eins bara lokaleik fyrir skiptingu þá er ekki leikið á sama tíma heldur og ég skil ekki ástæðuna“ sagði Guðni Eiríksson. Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild kvenna UMF Grindavík UMF Njarðvík FH