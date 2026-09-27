Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Þorsteinn Hjálmsson skrifar 27. september 2026 15:55 Bríet Fjóla var frábær í liði Þróttar í dag og skoraði þrennu. Hér er hún með bikarmeistaratitilinn á dögunum eftir að Þróttur hafði betur gegn Grindavík/Njarðvík í úrslitaleik á Laugardalsvelli. Vísir/Hulda Margrét Bikarmeistarar Þróttar völtuðu yfir Stjörnuna í dag í annarri umferð í efri hluta Bestu deildarinnar. Sannfærandi 5-1 sigur niðurstaðan fyrir heimakonum sem kláruðu leikinn í fyrri hálfleik, en staðan 3-0 í hálfleik. Stjarnan getur skammast sín fyrir frammistöðu sína, þá sérstaklega í fyrri hálfleik. Heimakonur hófu leikinn af miklum krafti og áttu gestirnir hreinlega í erfiðleikum með að komast yfir miðju. Á 21. mínútu skoraði Þróttur sitt fyrsta mark. Eftir klessuhorn sem Sæunn Björnsdóttir tók, sló Bridgette Skiba, markvörður Stjörnunnar, boltann frá en beint á Bríet Fjólu Bjarnadóttur sem náði góðu viðstöðulausu skoti úr teignum og í markið. Aðeins liðu þrjár mínútur þar til annað mark heimakvenna kom og það aftur eftir fast leikatriði. Aukaspyrna frá Sæunni úr miðjuhringnum inn á teig Stjörnunnar þar sem Katie Cousins sneiddi boltann með höfðinu upp í markhornið. Galinn varnarleikur hjá Stjörnunni. Staðan var orðin 3-0 á 39. mínútu. Þróttarar spörkuðu þá boltanum í dómara leiksins á miðjum vellinum, sem leyfði leiknum í kjölfarið að halda áfram þar sem boltinn féll fyrir Bríeti Fjólu. Keyrði hún á fámenna varnarlínu Stjörnunnar og lét vaða þegar hún nálgaðist teiginn og boltinn endaði í markhorninu. Gestirnir voru afar ósáttir með Guðmund Pál Friðbertsson dómara, sem hefði vissulega getað stoppað leikinn, en Stjörnukonur geta einnig sjálfum sér um kennt að hreinlega hafa hætt leik þegar boltinn fór í dómarann. Staðan var því 3-0 í hálfleik og Stjarnan ekki séð til sólar á meðan heimakonur léku við hvurn sinn fingur. Báðir þjálfarar gerðu þrefalda breytingu í hálfleik. Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, vildi sennilega hressa upp á sitt lið með breytingunum á meðan Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, vildi gefa minni spámönnum tækifæri. Allt annað var að sjá til Stjörnunnar í upphafi síðari hálfleiks. Skilaði það sér á 59. mínútu þegar liðið komst á blað. Var það hins vegar sjálfsmark hjá Rósey Björgvinsdóttur sem átti misheppnaða sendingu til baka á markvörð sinn, Mollee Swift, og hafnaði boltinn í netinu. Heimakonur voru þó ekki lengi að hrista þetta af sér og skoruðu tvö mörk á næstu tíu mínútum. Fyrst var það Bríet Fjóla sem fullkomnaði þrennu sína með hnitmiðuðu skoti rétt utan teigs og var í kjölfarið skipt út af. Hitt markið skoraði Mist Funadóttir eftir frábæran samleik við Unni Dóru Bergsdóttur, sem endaði með því að Mist var komin ein í gegn. Setti hún boltann yfir Bridgette Skipa sem kom á fleygiferð út úr marki sínu. Staðan 5-1 fyrir Bikarmeisturunum sem urðu lokatölur leiksins. Atvik leiksins Upphafsflautið. Byrjunin hjá Þrótturum gaf tóninn fyrir það sem koma skildi. Í raun merkilegt að fyrsta mark heimakvenna kom ekki fyrr heldur en á 21. mínútu leiksins. Stjörnur og skúrkar Bríet Fjóla með þrennu í þessum leik og afar spræk á kantinum. Fór illa með varnarmenn Stjörnunnar nokkrum sinnum með snyrtilegu knattraki og kláraði færin sín mjög vel. Katie Cousins er besta knattspyrnukona Bestu deildarinnar. Þvílík mýkt, tækni og löðrandi gæði. Lætur þetta Þróttaralið tikka og skoraði með frábærum skalla, verandi minnsti leikmaður vallarins. Frammistaða Stjörnunnar og þá sérstaklega í fyrri hálfleik var fyrir neðan allar hellur. Komust varla á vallarhelming Þróttara og virtust áhugalausar í sínum aðgerðum. Kristallaðist það helst í markinu sem Katie Cousins skoraði, en þar vantaði upp á allan vilja til þess að verjast. Dómarar Guðmundur Páll Friðbertsson hefði sennilega átt að stöðva leik í aðdraganda þriðja marks Þróttar, en mögulega skiljanleg ákvörðun í augnablikinu. Annars fín frammistaða. Stemning og umgjörð Haustlitirnir í Laugardalnum nutu sín vel í því milda og sólríka haustveðri sem var á Höfuðborgarsvæðinu í dag. Kjöraðstæður fyrir fótboltaleik. Engin metmæting á þennan leik en þeir sem mættu fengu sýningu frá Þrótturum. Óskar Smári Haraldsson: „Ég þarf að setja spurningarmerki við það hvað ég er að gera“ Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar þurfti að sætta sig við stórt tap í leik dagsins.Anton/Vísir „Það vantaði allt upp á. Með bolta, án bolta, hugrekki, huglægt, andlegt, líkamlegt, það var allt sem vantaði í dag. Ég held að þetta hafi verið einn slakasti leikur sem ég hef þjálfað á mínum þjálfaraferli, því að þetta var skelfing hjá okkur í dag,“ sagði Óskar Smári Haraldsson, þjálfari Stjörnunnar, eftir slæmt tap í Laugardalnum. „Allt hrós í heiminum á Þrótt til að byrja með. Þær voru bara frábærar í þessum leik, voru jafn góðar og andstæðingurinn leyfði og við leyfðum þeim að líta mjög vel út í dag. Þrefalda skiptingin í hálfleik kom með smá líf en ég hefði getað gert fimmfalda skiptingu. Ef ég hefði haft leyfi hefði ég tekið flesta ef ekki alla leikmenn út af í fyrri hálfleik. Mér líður bara skelfilega. Við vorum skelfilegar hérna í dag og ég þarf að líta inn á við. Ég ber ábyrgðina á þessu, það er ég sem er þjálfarinn og það er ég sem stilli upp liðinu og það er klárt mál að undirbúningurinn hjá mér fyrir leikinn var kolrangur. Ég þarf að bera ábyrgð á þessu tapi og ég geri það.“ Stjarnan hefur ekki unnið fótboltaleik síðan 20. ágúst gegn Breiðablik og hafa því nú fjórir tapleikir komið í röð. „Við þurfum heldur betur að rífa okkur í gang því það er allt of langt síðan að við unnum síðast fótboltaleik og þessi frammistaða hún verðskuldaði þau úrslit sem eru á töflunni núna. Þróttararnir bara bully-ðu okkur. Þær bara ýttu okkur út úr öllu því sem við ætluðum að reyna að gera. Við vildum ekki hafa boltann, töluðum ekki saman og ég þarf bara að setja spurningarmerki við sjálfan mig. Ég þarf að setja spurningarmerki við það hvað ég er að gera, því að þjálfarar bera alltaf ábyrgð á úrslitum leikja liða sinna og ég hef ekki unnið fótboltaleik með liðinu mínu í langan tíma. Það hlýtur að vera eitthvað sem ég þarf að gera öðruvísi, það er nokkuð ljóst.“ Aðspurður út í hvort það kynni að hafa haft áhrif á leikmenn að lítið væri að keppa um, þá stóð ekki á svörum. Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild kvenna Þróttur Reykjavík Stjarnan