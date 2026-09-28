Íslenski boltinn

Segir skipu­lagið fárán­legt: „Ekki sann­gjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“

Sindri Sverrisson skrifar
Guðni Eiríksson og Fanndís Friðriksdóttir eru sammála um að breyta þurfi hvernig leikjum er stillt upp fyrir næstu leiktíð.
Guðni Eiríksson og Fanndís Friðriksdóttir eru sammála um að breyta þurfi hvernig leikjum er stillt upp fyrir næstu leiktíð. Skjáskot/Sýn Sport

Sérfræðingarnir í Bestu mörkunum sýndu gagnrýni Guðna Eiríkssonar, þjálfara FH, skilning eftir að hann hraunaði yfir fyrirkomulag leikjadagskrárinnar í Bestu deild kvenna.

Guðni og hans konur í FH eru í hörðum titilslag við Breiðablik sem nú er komið með þriggja stiga forskot á toppi deildarinnar. Blikakonur unnu 2-1 sigur gegn ÍBV í Eyjum á laugardaginn en FH tapaði svo 3-2 á útivelli gegn Grindavík/Njarðvík í gær, í 20. umferð.

Breiðablik hefur í síðustu tveimur umferðum spilað degi á undan FH og leikirnir í lokaumferðinni fyrir tvískiptingu deildarinnar dreifðust á þrjá daga. Þessu er Guðni vægast sagt ekki hrifinn af:

„Mér finnst bara fyrirkomulagið á þessu fáránlegt. Það er bara mín skoðun. Ég skil ekki að leikir séu ekki á sama tíma. Það er fáránlegt,“ sagði Guðni eftir tapið í Njarðvík í gær.

„Það breytir því þó ekki hvernig þessi leikur fer en mér finnst þetta fyrirkomulag, að það sé ekki leikið á sama tíma, vera mjög sérstakt og ekki bara núna heldur eins í lokaleik fyrir skiptingu. Þá er ekki leikið á sama tíma heldur og ég skil ekki ástæðuna,“ sagði Guðni.

Klippa: FH-ingar ósáttir við leikjaskipulagið

Fanndís Friðriksdóttir og Björn Sigurbjörnsson tóku undir gagnrýni Guðna þó að tónninn væri vissulega mildari:

„Mér finnst þetta skrýtið því þetta er alltaf þannig að Breiðablik er á undan. Allt í lagi ef þetta væri í báðar áttir. Ég skil Guðna vel,“ sagði Fanndís.

„Það er ekkert sanngjarnt við að annað liðið sé alltaf að elta. Hins vegar finnst mér ekki heldur að leikir eigi alltaf að vera á sama tíma. Það tíðkast ekkert úti í knattspyrnuheiminum eða í Bestu deild karla. Mér finnst það ekki vera aðalmálið. En að Breiðablik sé alltaf á undan og FH á eftir… hvort tveggja getur verið vont,“ sagði Björn áður en Fanndís tók við:

„Ég myndi alltaf segja að það sé verra að vera eftir á. Þá veistu að þú ert upp við vegg. Um leið og hitt liðið er búið að vinna og þú þarft að bíða í sólarhring.“

Þrjár umferðir eru nú eftir af Bestu deild kvenna og munu FH og Breiðablik spila sína leiki á sama tíma í þeim öllum. Liðin mætast í lokaumferðinni, mögulega í hreinum úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn.

Besta deild kvenna Bestu mörkin FH

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