Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Sindri Sverrisson skrifar 28. september 2026 13:17 Guðni Eiríksson og Fanndís Friðriksdóttir eru sammála um að breyta þurfi hvernig leikjum er stillt upp fyrir næstu leiktíð. Skjáskot/Sýn Sport Sérfræðingarnir í Bestu mörkunum sýndu gagnrýni Guðna Eiríkssonar, þjálfara FH, skilning eftir að hann hraunaði yfir fyrirkomulag leikjadagskrárinnar í Bestu deild kvenna. Guðni og hans konur í FH eru í hörðum titilslag við Breiðablik sem nú er komið með þriggja stiga forskot á toppi deildarinnar. Blikakonur unnu 2-1 sigur gegn ÍBV í Eyjum á laugardaginn en FH tapaði svo 3-2 á útivelli gegn Grindavík/Njarðvík í gær, í 20. umferð. Breiðablik hefur í síðustu tveimur umferðum spilað degi á undan FH og leikirnir í lokaumferðinni fyrir tvískiptingu deildarinnar dreifðust á þrjá daga. Þessu er Guðni vægast sagt ekki hrifinn af: „Mér finnst bara fyrirkomulagið á þessu fáránlegt. Það er bara mín skoðun. Ég skil ekki að leikir séu ekki á sama tíma. Það er fáránlegt,“ sagði Guðni eftir tapið í Njarðvík í gær. „Það breytir því þó ekki hvernig þessi leikur fer en mér finnst þetta fyrirkomulag, að það sé ekki leikið á sama tíma, vera mjög sérstakt og ekki bara núna heldur eins í lokaleik fyrir skiptingu. Þá er ekki leikið á sama tíma heldur og ég skil ekki ástæðuna,“ sagði Guðni. Klippa: FH-ingar ósáttir við leikjaskipulagið Fanndís Friðriksdóttir og Björn Sigurbjörnsson tóku undir gagnrýni Guðna þó að tónninn væri vissulega mildari: „Mér finnst þetta skrýtið því þetta er alltaf þannig að Breiðablik er á undan. Allt í lagi ef þetta væri í báðar áttir. Ég skil Guðna vel,“ sagði Fanndís. „Það er ekkert sanngjarnt við að annað liðið sé alltaf að elta. Hins vegar finnst mér ekki heldur að leikir eigi alltaf að vera á sama tíma. Það tíðkast ekkert úti í knattspyrnuheiminum eða í Bestu deild karla. Mér finnst það ekki vera aðalmálið. En að Breiðablik sé alltaf á undan og FH á eftir… hvort tveggja getur verið vont,“ sagði Björn áður en Fanndís tók við: „Ég myndi alltaf segja að það sé verra að vera eftir á. Þá veistu að þú ert upp við vegg. Um leið og hitt liðið er búið að vinna og þú þarft að bíða í sólarhring.“ Þrjár umferðir eru nú eftir af Bestu deild kvenna og munu FH og Breiðablik spila sína leiki á sama tíma í þeim öllum. Liðin mætast í lokaumferðinni, mögulega í hreinum úrslitaleik um Íslandsmeistaratitilinn. Besta deild kvenna Bestu mörkin FH Mest lesið UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fótbolti HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Fótbolti Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Fótbolti „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fótbolti Má ekki mæta Íslandi eftir dóm fyrir heimilisofbeldi Fótbolti Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ Fótbolti Sparkaði golfboltanum aftur inn á flötina Golf Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Fótbolti Scheffler gaf ellefu metra pútt eftir frammíköll Golf Minden keypti Erling af ÍBV Handbolti Fleiri fréttir Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk „Þetta er þorpið manns“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ Sjá meira