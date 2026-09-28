Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson segir margt jákvætt hafa verið í leik landsliðsins við Eistland um helgina sem lauk með jafntefli. Liðið hefur sætt gagnrýni fyrir.
Arnar sat fyrir svörum á blaðamannafundi í Lúxemborg í dag þar sem íslenska landsliðið mætir heimamönnum á morgun í öðrum leik riðilsins í C-deild Þjóðadeildarinnar.
Íslenska liðið hefur sætt gagnrýni eftir 1-1 jafntefli við Eistland í fyrsta leik á laugardaginn var en liðið var töluvert frá sínu besta.
Arnar sagði eftir leik um helgina að margir í íslenska liðinu hafi ekki verið upp á sitt besta og var spurður hvort hann hygðist gera breytingar á liðinu fyrir morgundaginn.
„Það verða einhverjar breytingar. Eðli málsins samkvæmt. Albert er ekki að spila og svo er þetta fjögurra leikja gluggi,“ segir Arnar.
„Ég held að margir hafi ekki verið á sínu 100 prósent besta, þeir voru 90 prósent, en það bara dugar ekki á þessu stigi,“
„Það skilur milli feigs og ófeigs í þessum bransa. En við hlupum eins og ég veit ekki hvað í þessum leik, áttum geggjaða pressu og augnablik í þessum leik sem enginn hefur áhuga á að tala um. En ég skil það mjög vel,“ segir Arnar.
Arnar sé meðvitaður um að Íslendingar geri kröfu um úrslit burt séð frá jákvæðum punktum sem hann nefnir.
„Fólk vill úrslit núna og fyrir mig að vera að tala um góð augnablik við höfum átt. Það hefur enginn áhuga á að hlusta á það. Það hefur enginn áhuga á að vita að markið okkar var frábært og ég skil það bara mjög vel. Ég ætla því ekki að gaspra meira um það,“
„Núna snýst þetta um að ná góðum úrslitum á morgun. Og þetta er ekki verra en það að ef við náum að vinna leikinn erum við líklega á toppi riðilsins og allir verða hamingjusamir,“ segir Arnar.
Arnar sat fyrir svörum ásamt Hákoni Arnari Haraldssyni á fundi dagsins. Hann má sjá í spilaranum að ofan.