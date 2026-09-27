„Þetta er þorpið manns“

„Þetta er bara ég með allar mínar tilfinningar utan á mér,“ segir María Edwardsdóttir, fjármálastjóri Þróttar, um ljósmynd af henni með bikarnum sem karlalið Þróttar vann sér inn á Laugardalsvelli síðustu helgi. Kvennalið Þróttar vann fyrsta titilinn í sögu félagsins viku fyrr á sama velli.
Fótboltalið Þróttar hafa skrifað nýja kafla í sögubækur félagsins undanfarnar vikur og átt tvær glimrandi fínar heimsóknir á Laugardalsvöll.
Kvennalið félagsins varð bikarmeistari eftir sigur á Grindavík/Njarðvík þann 12. september og sléttri viku síðar vann karlaliðið úrslitaleik umspils Lengjudeildar gegn Fylki og lyfti öðrum bikar.
„Ég labba þarna niður á það sem hét hlaupabrautin á Laugardalsvelli og er bara grenjandi,“ segir María um tilfinninguna þegar stelpurnar unnu titilinn. Hún segist þó hafa haft á tilfinningunni að svona vel myndi fara hjá liðunum tveimur.
„Það var svo merkilegt að ég hef aldrei verið jafn viss um hvernig tveir leikir myndu fara. Það var góð tilfinning að fara inn í það svoleiðis, þó að maður hafi auðvitað verið aðeins svona nervös að horfa á þetta,“ segir María í samtali við Vísi.
„Ég er bara ótrúlega stolt af árangrinum og fólkinu og öllu sem hefur bara verið gert til þess að komast þarna,“ segir María um árangurinn.
„Félagið er náttúrulega meira en bara það sem gerist á vellinum hjá meistaraflokkunum. Þetta er fólkið hérna í klúbbnum sem er búið að vera að vinna baki brotnu við að búa til þetta samfélag sem þarf til þess að vera með klúbb þar sem er hægt að gera ráð fyrir velgengni og þetta risasamfélag,“ segir hún og bætir við:
„Það eru margir sem hafa lagt mikið á sig, foreldrar, iðkendur og þeir eldri sem voru áður. Þetta er búið að vera mörg ár í uppbyggingu.“
Sjálf hefur María verið hjá félaginu frá barnæsku, fyrst sem iðkandi og síðar í hinum ýmsu störfum. Hún hefur verið í stjórnum deilda, í aðalstjórn félagsins, varð svo framkvæmdastjóri og er í dag fjármálastjóri Þróttar.
„Þannig að maður er búinn að koma að þessu frá mörgum hliðum í gegnum árin, þó með smá rólegheitakafla þegar maður var að eiga öll börnin en jú, þetta hefur alltaf verið stór hluti af manni,“ segir María.
„Þetta er þorpið manns. Maður þarf þetta samfélag.“
Miklar breytingar hafa þá orðið í 48 ára sögu Þróttar og sérlega miklar síðustu ár og misseri. Fjölgun iðkenda hefur verið hröð og þá er einnig að skila sér hjá meistaraflokkum framtíðarsýn sem grunnur var lagður að fyrir þó nokkrum árum.
„Þetta er cherry on top. Þetta gefur manni mikið. En það sem heldur manni í starfinu er samfélagið, fólkið hérna og fjöldi sjálfboðaliðanna. Þetta eru vinir manns og fólk er til í að leggja alveg ótrúlega mikið á sig,“ segir María.
Til marks um uppbyggingarstarfið í fótboltanum þá vann Þróttur bæði N1-mótið í 5. flokki karla og TM-mótið í 5. flokki kvenna í sumar
Eftir tvær ótrúlegar gleðihelgar er þá spurning hvort einhver tómleikatilfinning taki við. Það er hreint ekki svo.
„Nei, ég hef enga tómleikatilfinningu. Það er bara ótrúleg tilhlökkun fyrir því sem er að koma. Maður bara upplifir að okkur séu allir vegir færir enda er frábært fólk hér; starfsfólk, stjórnir, sjálfboðaliðarnir, leikmenn. Þetta fólk er að fara að gera eitthvað meira.“