Gerson Rodrigues, markahæsti leikmaður landsliðs Lúxemborgar frá upphafi, er í banni frá landsliðinu og mun því ekki mæta Íslandi í leiknum mikilvæga í Þjóðadeildinni annað kvöld.
Rodrigues hlaut átján mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir heimilisofbeldi gegn fyrrverandi kærustu sinni, fegurðardrottningunni Émilie Boland, og fleiri líkamsárásir.
Dóminn hlaut Rodrigues í mars 2024 og áfrýjunardómstóll staðfesti dóminn í apríl á síðasta ári.
Rodrigues hélt þó áfram að spila fyrir hönd Lúxemborgar alveg fram í júní í fyrra en eftir harða gagnrýni og mótmæli ákvað knattspyrnusamband Lúxemborgar á endanum að setja leikmanninn í ótímabundið bann frá landsliðinu.
Málið leiddi einnig til þess að stofnuð var sérstök óháð siðanefnd sambandsins.
Rodrigues hefur skorað 23 mörk fyrir Lúxemborg, þar á meðal í 1-1 jafnteflinu við Ísland á Laugardalsvelli í október 2023, í undankeppni EM.
Markahæstur í nýjasta landsliðshópi Lúxemborgar er Danel Sinani, leikmaður Sampdoria á Ítalíu, með 16 mörk í 83 A-landsleikjum, en hann meiddist í 2-1 sigrinum gegn Búlgaríu á laugardaginn. Þar með er Vincent Thill markahæstur í hópnum, með aðeins sex mörk. Sinani og Leandro Barreiro skoruðu mörkin gegn Búlgaríu en Barreiro er 26 ára miðjumaður portúgalska risans Benfica.
Leikur Lúxemborgar og Íslands er annað kvöld klukkan 18:45. Bein útsending á Sýn Sport hefst klukkan 18.