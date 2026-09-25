Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Þorsteinn Hjálmsson skrifar 25. september 2026 17:15 Valskonur geta enn haldið sætið sínu í deildinni. vísir/guðmundur Valur er enn á lífi í Bestu deild kvenna eftir að hafa gert 1-1 jafntefli við Víkinga sem eru einnig í harðri fallbaráttu. Taugatrekkjandi síðari hálfleikur sem einkenndist af fáum markverðum atvikum tryggði það að liðin skyldu jöfn sem þýðir að þrjú lið, Valur, Víkingur og Þór/KA, munu berjast um síðasta örugga sætið í Bestu deildinni næsta föstudag. Valskonur hafa aldrei fallið úr efstu deild en í kvöld var allt undir í fallbaráttuslag liðsins gegn Víkingi. Fyrir leikinn vermdu félögin neðstu tvö sæti Bestu deildarinnar, Víkingar með stigi meira en Valur og með tapi hafði Valur fallið í Lengjudeildina. Bæði lið hófu leikinn af nokkrum krafti og alveg ljóst að mikið væri undir. Ekki þurfti að bíða lengi eftir fyrsta marki leiksins, en á 14. mínútu skoruðu heimakonur. Margrét Brynja Kristinsdóttir hristi þá af sér varnarmann á miðjum vellinum og keyrði á vörn Víkinga áður en hún lagði boltann inn fyrir á Emmu Hawkins sem skoraði af öryggi fram hjá Telmu Ívarsdóttur í marki Víkings. Fjórða mark Emmu fyrir Val síðan hún kom um mitt sumar. Sjö mínútum síðar jöfnuðu þó gestirnir. Hár bolti úr aukaspyrnu út á miðjum velli lenti inn í miðjum teig Vals, þar sem mikill darraðardans myndaðist. Endaði það með því að Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir potaði boltanum í markið af stuttu færi. Áður en flautað var til hálfleiks áttu Víkingar skot í slá en staðan jöfn, 1-1, í hálfleik. Spennan stigmagnaðist í hálfleiknum og var áþreifanlegt að bæði lið nálguðust síðari hálfleikinn varfærnislega. Bæði lið komust í hálffæri hér og þar, en lítil hætta á ferðum. Það var ekki fyrr enn á 76. mínútu þar sem munaði minnstu að kæmi mark. Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir skeiðaði þá inn á teig Víkinga og átti hörku skot sem Telma varði upp í þverslánna. Var það næsta sem liðin komust því að skora mark í síðari hálfleik og jafntefli því niðurstaðan. Atvik leiksins Heimakonur í Val fengu alveg hræðilegt jöfnunarmark á sig. Darraðardans eftir háan bolta inn á teiginn þar sem Víkingarnir voru hreinlega grimmari og jafnvel örlítið heppnir. Þetta mark endaði á að verða gríðarlega mikilvægt fyrir gestina. Stjörnur og skúrkar Þórdís Hrönn var líflegustu í liði Víkinga og náði jafnframt að skora. Þórdís Hrönn býr einnig yfir góðri vinstri löpp og átti hún nokkrar hættulegar spyrnur inn á teiginn, en þar vantaði hreinlega mannskap. Arnfríður Auður Arnarsdóttir á miðjunni hjá Val var afar öflug í dag. Mjög dugleg í varnarleiknum og átti öfluga spretti fram völlinn og olli usla með þeim. Varnarmenn Vals munu sennilega ekki vilja horfa á eina einustu endursýningu af jöfnunarmarkinu. Afar klaufalegt allt saman og rándýrt. Dómarar Þórður Þorsteinsson Þórðarson, sem er að verða einn af betri dómurum landsins, var flottur í leiknum. Leyfir leiknum að fljóta og er ekki að flauta á eðlilegar stympingar á milli leikmanna. Stemning og umgjörð Mjög fín mæting á Hlíðarenda í kvöld hjá stuðningsmönnum beggja liða. Mikill fjöldi af fólki á svæðinu, en um miðjan síðari hálfleik hófst leikur Vals og KA í Olís-deild karla í handbolta. Mjög krefjandi aðstæður að vera með tvo leiki í efstu deild í gangi í einu í sama íþróttamannvirkinu. Vel gert hjá Val að höndla þetta, en þessar aðstæður ætti þó að forðast að mínu mati. Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir var svekkt eftir leik.Víkingur Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir: „Ég er mjög svekkt“ „Mjög svekkt að vinna ekki þennan leik. Þetta var hörku leikur og bæði lið vildu þetta en ég er mjög svekkt að við tókum ekki þrjú stig,“ sagði Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir, markaskorari Víkings í 1-1 jafntefli liðsins gegn Val. Þórdísi Hrönn fannst vanta meiri sóknarþunga í sitt lið til þess að Víkingur hefði getað knúið fram sigur. „Kannski bara að ná að koma boltanum betur frá okkur á síðasta þriðjung og fylla boxið betur. Vorum svolítið fáar fram á við þegar við vorum að sækja. Hefðum líka getað spilað betur frá vörninni og svoleiðis, en mér fannst við breyta aðeins í seinni hálfleik og vorum þéttar en hefðum getað sótt á fleiri mönnum.“ Þórdís Hrönn segir það ekki hafa skipt máli komandi inn í leikinn vitandi að Valur myndi falla ef sigur næðist. „Við erum bara að hugsa um okkur og við vildum taka þessi þrjú stig fyrir okkur, hvort sem þær myndu falla eða ekki. Við erum líka í fallbaráttu þannig að við þurftum þessi þrjú stig, en tökum þetta eina stig. Það þýðir bara úrslitaleikur í síðasta leik.“ Hvernig lítur Þórdís Hrönn á komandi viku, fyrir lokaleik tímabilsins þar sem fall gæti orðið niðurstaðan eða áframhald í Bestu deildinni. „Eins og síðustu vikur. Æfa vel, hugsa vel um okkur og koma inn í þann leik vel stemmdar og við ætlum okkur að vinna þann leik.“ Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild kvenna Valur Víkingur Reykjavík