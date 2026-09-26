Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér

Heil umferð fór fram í neðri hluta Bestu deildar kvenna í fótbolta í gær. Fram tryggði áframhaldandi veru sína í deildinni með frábærum sigri gegn Þór/KA á útivelli. Norðankonur munu berjast við Val og Víking Reykjavík um síðasta örugga sæti deildarinnar í lokaumferðinni.
Leikmenn Fram vissu að sigur gegn Þór/KA á Akureyri í gær myndi tryggja áframhaldandi veru liðsins í deildinni. Óhætt er að segja að stelpurnar úr Úlfarsárdalnum hafi mætt tilbúnar til leiks því strax á rúma fyrsta stundarfjórðungi leiksins voru þær komnar tveimur mörkum yfir eftir mörk frá Emmu Kate Young og Söru Svanhildi Jóhannsdóttur.
Margrét Árnadóttir klóraði í bakkann fyrir Þór/KA með marki úr vítaspyrnu á 36. mínútu en það átti eftir að reynaast lokamark leiksins. Lokatölur 2-1 sigur Fram sem er þar með öruggt með sæti í Bestu deildinni á næsta tímabili.
Lokaumferð deildarinnar er framundan, þrjú lið í hættu og aðeins eitt laust sæti í Bestu deildinni á næsta tímabili í boði. Víkingur hefði geta fellt Val með sigri á N1-vellinum að Hlíðarenda í gær en liðin skildu jöfn, 1-1.
Emma Hawkins kom Val yfir með marki á 14. mínútu en skömmu seinna jafnaði Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir metin fyrir Víkingskonur og þar við sat. Lokatölur 1-1.
Valur vermir botnsæti deildarinnar fyrir lokaumferðina og heimsækir Fram í lokaumferðinni. Valskonur þurfa að sigra þann leik og um leið vona að Víkingur Reykjavík og Þór/KA geri jafntefli. Vinni annað hvort liðið í viðureign Víkinga og Þórs/KA heldur það sama lið sér uppi.