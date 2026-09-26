Íslenski boltinn

Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér

Aron Guðmundsson skrifar
Frá leik Fram fyrr á tímabilinu
Frá leik Fram fyrr á tímabilinu Guðmundur/Vísir

Heil umferð fór fram í neðri hluta Bestu deildar kvenna í fótbolta í gær. Fram tryggði áframhaldandi veru sína í deildinni með frábærum sigri gegn Þór/KA á útivelli. Norðankonur munu berjast við Val og Víking Reykjavík um síðasta örugga sæti deildarinnar í lokaumferðinni.

Leikmenn Fram vissu að sigur gegn Þór/KA á Akureyri í gær myndi tryggja áframhaldandi veru liðsins í deildinni. Óhætt er að segja að stelpurnar úr Úlfarsárdalnum hafi mætt tilbúnar til leiks því strax á rúma fyrsta stundarfjórðungi leiksins voru þær komnar tveimur mörkum yfir eftir mörk frá Emmu Kate Young og Söru Svanhildi Jóhannsdóttur. 

Margrét Árnadóttir klóraði í bakkann fyrir Þór/KA með marki úr vítaspyrnu á 36. mínútu en það átti eftir að reynaast lokamark leiksins. Lokatölur 2-1 sigur Fram sem er þar með öruggt með sæti í Bestu deildinni á næsta tímabili. 

Klippa: Þór/KA - Fram | 1-2

Lokaumferð deildarinnar er framundan, þrjú lið í hættu og aðeins eitt laust sæti í Bestu deildinni á næsta tímabili í boði. Víkingur hefði geta fellt Val með sigri á N1-vellinum að Hlíðarenda í gær en liðin skildu jöfn, 1-1. 

Klippa: Valur - Víkingur R. | 1-1

Emma Hawkins kom Val yfir með marki á 14. mínútu en skömmu seinna jafnaði Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir metin fyrir Víkingskonur og þar við sat. Lokatölur 1-1. 

Staðan í neðri hluta Bestu deildar kvenna fyrir lokaumferðinaVísir

Valur vermir botnsæti deildarinnar fyrir lokaumferðina og heimsækir Fram í lokaumferðinni. Valskonur þurfa að sigra þann leik og um leið vona að Víkingur Reykjavík og Þór/KA geri jafntefli. Vinni annað hvort liðið í viðureign Víkinga og Þórs/KA heldur það sama lið sér uppi.

Besta deild kvenna Fram KA Þór Akureyri Valur Víkingur Reykjavík

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