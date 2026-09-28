Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ Sindri Sverrisson skrifar 28. september 2026 09:04 Líf Joostdóttir van Bemmel fer í næstu viku í sína fyrstu ferð með A-landsliði Íslands, til Króatíu í HM-umspil. vísir/Sigurjón Líf Joostdóttir van Bemmel heldur upp á 19 ára afmæli sitt í Króatíu í næstu viku því hún hefur nú í fyrsta sinn verið valin í íslenska A-landsliðið í fótbolta. Það toppar stórkostlegt sumar hjá þessum leifturhraða, hollenskættaða leikmanni Breiðabliks. „Við förum út fimmta október og ég á afmæli sjötta. Ég ætla rétt að vona að stelpurnar viti það. Ég er mjög mikið afmælisbarn þannig að við ætlum að fagna úti,“ sagði Líf og hló létt þegar hún ræddi við Vísi fyrir helgi, eftir að hafa verið valin í íslenska landsliðið. Eftir að hafa komist með íslenska U19-landsliðinu í lokakeppni EM í sumar, og skorað þar í leik við Sviss, reynir Líf nú að leggja sitt af mörkum svo að A-landslið Íslands komist á HM í fyrsta sinn. „Steini hringdi í mig og sagði að ég hefði verið valin. Ég var ekkert eðlilega glöð. Hljóp til mömmu og lét hana vita. Þetta er búið að vera draumur síðan maður byrjaði í fótbolta. Búin að stefna að þessu síðustu ár og vonaðist eftir þessu á næstu árum. Ég er mjög glöð að hafa fengið traustið núna. Ég er ótrúlega spennt að hitta stelpurnar og kynnast þeim. Tveir hörkuleikir á móti Króatíu og vonandi gengur það sem allra best. Ég stóð mig persónulega mjög vel á EM U19 og það gekk heilt yfir mjög vel hjá okkur,“ segir Líf en viðtalið við hana má sjá hér að neðan. Klippa: Líf fékk drauminn uppfylltan Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari sagðist velja Líf í íslenska hópinn sem bakvörð og Líf, sem fólk er kannski vanara að sjá framar á vellinum, kveðst afar ánægð með það. Mældist á ógnarhraða á æfingu „Ég hef eiginlega alltaf verið frammi eða á kanti með Breiðabliki en svo bakvörður með landsliðinu. Ég er fljótur leikmaður og það hentar mjög vel í bakverði.“ En hvaðan kemur þessi hraði? „Ég veit það ekki. Ég hef bara alltaf verið hröð og það er mikið í mínum leik,“ segir Líf sem mældist á ógnarhraða á æfingu á dögunum. Það voru þó ekki alveg réttar tölur: „Ég var aðeins að kasta „kubbnum“ [sem notaður er til að mæla hraða leikmanna] í lok æfingar. Það voru ekki alveg réttar tölur en hámarkshraðinn er búinn að hækka töluvert síðustu ár.“ Fótboltagenin frá pabba Líf er dóttir þeirra Helgu Bjarnarson og Joost van Bemmel. Pabbi hennar er hollenskur en hefur búið á Íslandi lengur en Líf sjálf og talar reiprennandi íslensku. Hollendingar eru mikil fótboltaþjóð en eru fótboltagenin úr föðurættinni? „Þau koma allavega ekki frá mömmu,“ segir Líf hlæjandi og bætir við: „Þau koma frá Hollendingnum.“ Líf er á toppi Bestu deildarinnar með Breiðabliki, í góðri stöðu eftir úrslit helgarinnar þar sem hún lagði upp mark í sigri gegn ÍBV í Vestmannaeyjum. Næst á dagskrá hjá Blikum er seinni leikurinn við pólsku meistarana í Czarni Sosnowiec á morgun, í 2. umferð forkeppni Evrópubikarsins, en þar er liðið þó í hálfómögulegri stöðu eftir 6-2 skell á heimavelli. Eftir það tekur við leikur gegn Þrótti næsta sunnudag áður en Líf fer með landsliðinu til Króatíu, í fyrri umferð umspilsins um sæti á HM í Brasilíu. Landslið kvenna í fótbolta Breiðablik Tengdar fréttir „Maður verður með hjartað í buxunum næstu tvær helgar“ Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta er í góðu tækifæri til að komast á heimsmeistaramótið sem haldið verður í Brasilíu á næsta ári. 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