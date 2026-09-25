„Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ Árni Gísli Magnússon skrifar 25. september 2026 21:57 Anton Ingi Rúnarsson var verulega sáttur eftir leik. vísir / DIEGO „Bara ákveðinn léttir og virkilega ánægður með að við leikum í deildinni á næsta ári“, sagði Anton Ingi Rúnarsson, þjálfari Fram, strax eftir 2-1 sigur á útivelli gegn Þór/KA sem tryggir liðinu áframhaldandi veru í Bestu deildinni þegar ein umferð er óleikin í neðri hluta deildarinnar. Fram liðið kom af miklum krafti inn í leikinn og var staðan orðin 2-0 eftir 17 mínútur. „Við töluðum um það bara að koma og keyra yfir þær í byrjun og við gerðum það og svo ákváðum við að hleypa þeim aftur inn í leikinn með smá mistökum og okkur finnst ekkert gaman að vinna eitthvað þægilega sigra þannig við tókum bara það þá 2-1 og gera þetta smá spennandi.“ Antoni fannst gaman að tryggja veru liðsins áfram undir flóðljósunum á VÍS-vellinum. „Það var bara virkilega gott og virkilega skemmtilegt í rauninni eftir síðasta leik hérna, við áttum kannski smá harma að hefna eftir það og bara virkilega gott.“ Fram féll mjög neðarlega á völlinn síðasta hálftímann en hélt út. „Við hefðum alveg getað stigið aðeins áfram á bensínsgjöfina og reynt að setja annað mark til þess að loka þessu en svo bara gerist þetta ósjálfrátt þegar mikið er undir og kemur svona ákveðið spennustig að þá falla lið oft og við bökkuðum en við fengum ekki á okkur mark.“ Ætla að fella Reykjavíkurlið Fram mætir Val í lokaumferðinni sem er að berjast fyrir lífi sínu á meðan Fram spilar án allrar pressu en Anton segir leikinn svo sannarlega skipta máli fyrir sig og sitt lið. „Það skiptir okkur nú öllu máli, við ætlum náttúrulega að vinna og við ætlum náttúrulega að fella Reykjavíkurlið og það munum við bara gera, við munum mæta með kassann úti og klára þann leik.“ Anton er sáttur með tímabilið. „Bara virkilega sáttur, við sitjum í raun með fjögur stig eftir fyrri umferðina og þá setjum við bara svona ákveðna æfinga maníu í gegn og hún skilaði okkur alveg helling af sigrum og allskonar góðum frammistöðum og bara heilt yfir virkilega gott tímabil og í rauninni enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf og liðið sko.“ Fram Besta deild kvenna Mest lesið Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Enski boltinn Umfjöllun: Ísland - Frakkland 1-1 | Draumamark Daníels og eitt stig Fótbolti Úrvalsdeildarfélög undirbúa málsókn gegn City Sport Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Íslenski boltinn Haaland mætir ekki í viðtal eftir tíðindi dagsins Sport Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Fótbolti Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt Fótbolti Rooney tekur fyrir kjaftasögur Enski boltinn Sjáðu mörkin í Osló og Dorgu nota Ödegaard eins og hundasleða Fótbolti „Stoltur af henni og hún á þetta mjög mikið skilið“ Sport Fleiri fréttir „Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“ Valur - Víkingur R. 1-1 | Valur enn á lífi Umfjöllun: Þór/KA - Fram 1-2 | Fram áfram í Bestu Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 4-1 | Skítlétt á Skaganum Uppgjörið: FH - Stjarnan 5-2 | Heimamenn kláruðu dæmið í fyrri hálfleik Uppgjörið: ÍBV - Valur 1-1 | Grátlegt jafntefli hjá Eyjamönnum Blikakonur með í tölvuleik og brjóta blað „Ég hef ekki séð svona áður hjá neinum leikmanni“ Skolað í burtu úr Vesturbæ en skáluðu hjá Audda Blö „Þetta er ekki að fara að brjóta Þórsliðið“ Sjá meira