Íslenski boltinn

„Enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf“

Árni Gísli Magnússon skrifar
Anton Ingi Rúnarsson var verulega sáttur eftir leik. 
Anton Ingi Rúnarsson var verulega sáttur eftir leik.  vísir / DIEGO

„Bara ákveðinn léttir og virkilega ánægður með að við leikum í deildinni á næsta ári“, sagði Anton Ingi Rúnarsson, þjálfari Fram, strax eftir 2-1 sigur á útivelli gegn Þór/KA sem tryggir liðinu áframhaldandi veru í Bestu deildinni þegar ein umferð er óleikin í neðri hluta deildarinnar.

Fram liðið kom af miklum krafti inn í leikinn og var staðan orðin 2-0 eftir 17 mínútur.

„Við töluðum um það bara að koma og keyra yfir þær í byrjun og við gerðum það og svo ákváðum við að hleypa þeim aftur inn í leikinn með smá mistökum og okkur finnst ekkert gaman að vinna eitthvað þægilega sigra þannig við tókum bara það þá 2-1 og gera þetta smá spennandi.“

Antoni fannst gaman að tryggja veru liðsins áfram undir flóðljósunum á VÍS-vellinum.

„Það var bara virkilega gott og virkilega skemmtilegt í rauninni eftir síðasta leik hérna, við áttum kannski smá harma að hefna eftir það og bara virkilega gott.“

Fram féll mjög neðarlega á völlinn síðasta hálftímann en hélt út.

„Við hefðum alveg getað stigið aðeins áfram á bensínsgjöfina og reynt að setja annað mark til þess að loka þessu en svo bara gerist þetta ósjálfrátt þegar mikið er undir og kemur svona ákveðið spennustig að þá falla lið oft og við bökkuðum en við fengum ekki á okkur mark.“

Ætla að fella Reykjavíkurlið

Fram mætir Val í lokaumferðinni sem er að berjast fyrir lífi sínu á meðan Fram spilar án allrar pressu en Anton segir leikinn svo sannarlega skipta máli fyrir sig og sitt lið.

„Það skiptir okkur nú öllu máli, við ætlum náttúrulega að vinna og við ætlum náttúrulega að fella Reykjavíkurlið og það munum við bara gera, við munum mæta með kassann úti og klára þann leik.“

Anton er sáttur með tímabilið.

„Bara virkilega sáttur, við sitjum í raun með fjögur stig eftir fyrri umferðina og þá setjum við bara svona ákveðna æfinga maníu í gegn og hún skilaði okkur alveg helling af sigrum og allskonar góðum frammistöðum og bara heilt yfir virkilega gott tímabil og í rauninni enginn annar sem hafði trú á okkur en við sjálf og liðið sko.“

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