Fótbolti

Litu niður í þjóð­söngnum og tóku ekki í hendur Ísraela

Andri Broddason skrifar
Leikmenn írska landsliðsins horfðu niður í gólf þegar ísraelski þjóðsöngurinn var spilaður.
Leikmenn írska landsliðsins horfðu niður í gólf þegar ísraelski þjóðsöngurinn var spilaður. Sebastian Frej/Getty Images

Leikmenn írska landsliðsins litu niður þegar þjóðsöngur Ísraels var spilaður í leik þeirra í B-deild Þjóðadeildar karla í fótbolta.

Leikmenn tókust ekki í hendur fyrir leik eins og venjan er og þegar Dara O‘Shea, fyrirliði Írlands, og Manor Solomon, fyrirliði Ísrael, mættust með dómara og ákváðu hver ætti að byrja með boltann þá tókust fyrirliðarnir ekki heldur í hendur.

Leikur Ísraels og Írlands hefur verið mikið á milli tannanna á fólki þar sem margir leikmenn Írlands vilja ekki spila gegn Ísrael. Það hefur vakið furðu margra að keppnisréttur Rússlands var tekinn af landinu þegar innrás Rússa í Úkraínu hófst en ekkert slíkt hefur gerst við Ísrael eftir að átök Ísraels og Palestínu stigmögnuðust fyrir nokkrum árum.

Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, hefur þurft að taka á sig mikinn hita eftir að hann nefndi að hann vilji ekki keppa gegn þjóð sem fremur þjóðarmorð. Þau ummæli voru ekki vinsæl hjá ísraelska knattspyrnusambandinu og fór sambandið í mikla vörn og útúrsnúninga.

Ljóst er að þessi leikur er miklu meira en bara fótboltaleikur og hefur mikil pólitísk áhrif.

Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Átök í Ísrael og Palestínu

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