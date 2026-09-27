Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Andri Broddason skrifar 27. september 2026 19:41 Leikmenn írska landsliðsins horfðu niður í gólf þegar ísraelski þjóðsöngurinn var spilaður. Sebastian Frej/Getty Images Leikmenn írska landsliðsins litu niður þegar þjóðsöngur Ísraels var spilaður í leik þeirra í B-deild Þjóðadeildar karla í fótbolta. Leikmenn tókust ekki í hendur fyrir leik eins og venjan er og þegar Dara O‘Shea, fyrirliði Írlands, og Manor Solomon, fyrirliði Ísrael, mættust með dómara og ákváðu hver ætti að byrja með boltann þá tókust fyrirliðarnir ekki heldur í hendur. Leikur Ísraels og Írlands hefur verið mikið á milli tannanna á fólki þar sem margir leikmenn Írlands vilja ekki spila gegn Ísrael. Það hefur vakið furðu margra að keppnisréttur Rússlands var tekinn af landinu þegar innrás Rússa í Úkraínu hófst en ekkert slíkt hefur gerst við Ísrael eftir að átök Ísraels og Palestínu stigmögnuðust fyrir nokkrum árum. Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, hefur þurft að taka á sig mikinn hita eftir að hann nefndi að hann vilji ekki keppa gegn þjóð sem fremur þjóðarmorð. Þau ummæli voru ekki vinsæl hjá ísraelska knattspyrnusambandinu og fór sambandið í mikla vörn og útúrsnúninga. Ljóst er að þessi leikur er miklu meira en bara fótboltaleikur og hefur mikil pólitísk áhrif. Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Þjóðadeild karla í fótbolta Fótbolti Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Albert ekki meira með íslenska landsliðinu Fótbolti Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Fótbolti Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Fótbolti Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Fótbolti Íslenska landsliðið í bakgarðshlaupum klárt Sport Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Íslenski boltinn Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Íslenski boltinn „Þetta er þorpið manns“ Íslenski boltinn Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Fótbolti Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Íslenski boltinn Fleiri fréttir Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Dorgu þurfti að fara meiddur af velli í sigri Danmerkur Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Bayern bjargaði andlitinu gegn neðri deildar liði Íslensku landsliðskonurnar allt í öllu í sigri Inter Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Þórir Jóhann kallaður inn í landsliðið Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Dramatískur sigur og lið Sveindísar á mikilli siglingu Albert ekki meira með íslenska landsliðinu „Þetta er þorpið manns“ Myndaveisla: Ísland gerði svekkjandi jafntefli við Eistland Kane klúðraði víti og heimsmeistararnir voru fljótir að refsa Leikmaður Írlands dregur sig úr leikmannahóp gegn Ísrael „Við eigum að vinna þessa leiki“ Lúxemborg á toppi íslenska riðilsins Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig „Úrslitin eru vonbrigði og leikurinn vonbrigði“ „Það erfiðasta í fótbolta er að skora mörk“ „Láta kné fylgja kviði og keyra dálítið á þá“ Sjáðu mörk úr leik Íslands og Eistlands ásamt vítavörslu Hákons Umfjöllun: Ísland – Eistland 1-1 Svekkjandi jafntefli á Laugardalsvelli Byrjunarlið Íslands gegn Eistlandi: Stefán Teitur og Daníel í hjartanu - Orri fremstur Mæta til leiks gegn Ísrael: „Líður engum vel með að spila þennan leik“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Sjá meira