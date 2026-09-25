Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Andri Broddason skrifar 25. september 2026 12:01 Málfríður Anna Eiríksdóttir, fyrirliði Vals, ætlar að mæta í leikinn með kassann uppi. Vilhelm/Vísir Aðeins þrjú ár eru síðan Valur vann Bestu deild kvenna og tvö ár eru síðan liðið var einu stigi frá Breiðablik sem endaði á að tryggja sér titilinn. Nú er staðan önnur og situr Valur í neðsta sæti Bestu deildarinnar þegar tvær umferðir eru eftir. Málfríður Anna Eiríksdóttir, fyrirliði Vals, er bjartsýn fyrir leikinn og þykir best að spila leiki þar sem mikið er undir. Það skiptir því minna máli að leikurinn sé upp á titil eða fall. „Ég er bara mjög spennt fyrir þessum leik og hef trú á mínu liði. Mér hefur alltaf fundist gaman að spila leiki sem skipta miklu máli og þetta er klárlega einn af þeim.“ Valur hefur aldrei fallið úr efstu deild kvenna í fótbolta og er því um mikilvægan leik fyrir félagið að ræða. Málfríður Anna reynir ekki að hugsa mikið um það og reynir einungis að hugsa um einn leik í einu og fá úrslit. „Ég hafði hugsað mér að vera ekki að pæla í stöðunni fyrir leikinn. Við vitum hvaða máli þessi leikur skiptir og við ætlum ekki að breyta neinu í undirbúningnum. Ég ætla bara að mæta í leikinn með kassann uppi ásamt mínu liði.“ Þrátt fyrir stöðu liðsins segir Málfríður Anna að það sé stemning í hópnum og að það sé ekki erfitt að peppa mannskapinn í leikina þrátt fyrir erfitt gengi. „Við vitum allar að við eigum eitthvað inni og við erum allar vel gíraðar í að sýna hvað við eigum inni og láta ljós okkar skína,“ sagði Málfríður Anna sem hefur mikla trú á sínum liðsfélögum. Leikurinn í kvöld er gegn Víkingi og er aðeins eitt stig sem skilur liðin að. Þrátt fyrir að lið Víkinga sé á erfiðum stað í deildinni ber Málfríður virðingu fyrir liðinu og býst við erfiðum leik í kvöld. „Við höfum spilað hörkuleiki við þær í sumar þannig ég býst við hörkuspennandi leik. Það þurfa allir í liðinu að vera á deginum sínum til þess að fá sigur en við höfum fulla trú á að við náum því.“ Fótbolti Besta deild kvenna Íslenski boltinn Valur Mest lesið Ísraeli fékk rautt fyrir að breyta hornfána í vopn og skjóta úr því Fótbolti Rooney tekur fyrir kjaftasögur Enski boltinn Segir Heimi skorta skilning og vill hann burt Fótbolti Hægt hafi verið að koma í veg fyrir dauða sonar þeirra Enski boltinn Sjáðu mörkin í Osló og Dorgu nota Ödegaard eins og hundasleða Fótbolti Stórbrotin varsla Grétars tryggði Haukum montréttinn: „Endar alltaf í svona vitleysu“ Handbolti Mattías Kjeld valdi KR Íslenski boltinn Lygilegt sigurmark HK í Vestmannaeyjum Handbolti „Ég verð augljóslega að taka þetta tap alfarið á mig“ Handbolti Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Fleiri fréttir Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni Kanónur og ungstirni í ótrúlegri baráttu um Íslandsmeistaratitil Mattías Kjeld valdi KR Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki Byrjaðar að spila sem Breiðablik í EA FC: „Þetta er risa heimur“ Vill hverfa frá núverandi fyrirkomulagi í Bestu deildinni „Þrjátíu og sjö ára andsetinn karlmaður í Vesturbænum“ Rúnar Már að hætta: „Hugurinn er tilbúinn að halda áfram en líkaminn segir stopp“ Aron hafi reitt Víkinga til reiði: „Ætla ekki að gefa upp hvað fór okkar á milli“ Sowe til KR ef hann stenst læknisskoðun Sjáðu öll mörk gærdagsins úr Bestu deildinni Skotið á Aron sem sér ekki eftir neinu Gaui Þórðar opnar sig um veikindi: „Erfiðir dagar, mánuðir og vikur“ „Hugsa að ég geri bara ekki rassgat“ Uppgjörið: Keflavík - Fram 2-2 | Stig sem gerir ekki mikið fyrir bæði lið Uppgjörið: ÍA - Breiðablik 4-1 | Skítlétt á Skaganum Uppgjörið: FH - Stjarnan 5-2 | Heimamenn kláruðu dæmið í fyrri hálfleik Uppgjörið: ÍBV - Valur 1-1 | Grátlegt jafntefli hjá Eyjamönnum Blikakonur með í tölvuleik og brjóta blað „Ég hef ekki séð svona áður hjá neinum leikmanni“ Skolað í burtu úr Vesturbæ en skáluðu hjá Audda Blö „Þetta er ekki að fara að brjóta Þórsliðið“ Adam Ægir: „Ég skuldaði KA þetta“ Sjáðu markið sem kom Þrótti í Bestu deildina „Klúbbur sem ætti að geta verið með bestu klúbbum landsins“ Sjá meira