Íslenski boltinn

Valur í hættu á að falla í fyrsta skipti í sögunni

Andri Broddason skrifar
Málfríður Anna Eiríksdóttir, fyrirliði Vals, ætlar að mæta í leikinn með kassann uppi.
Málfríður Anna Eiríksdóttir, fyrirliði Vals, ætlar að mæta í leikinn með kassann uppi. Vilhelm/Vísir

Aðeins þrjú ár eru síðan Valur vann Bestu deild kvenna og tvö ár eru síðan liðið var einu stigi frá Breiðablik sem endaði á að tryggja sér titilinn. Nú er staðan önnur og situr Valur í neðsta sæti Bestu deildarinnar þegar tvær umferðir eru eftir.

Málfríður Anna Eiríksdóttir, fyrirliði Vals, er bjartsýn fyrir leikinn og þykir best að spila leiki þar sem mikið er undir. Það skiptir því minna máli að leikurinn sé upp á titil eða fall.

„Ég er bara mjög spennt fyrir þessum leik og hef trú á mínu liði. Mér hefur alltaf fundist gaman að spila leiki sem skipta miklu máli og þetta er klárlega einn af þeim.“

Valur hefur aldrei fallið úr efstu deild kvenna í fótbolta og er því um mikilvægan leik fyrir félagið að ræða. Málfríður Anna reynir ekki að hugsa mikið um það og reynir einungis að hugsa um einn leik í einu og fá úrslit.

„Ég hafði hugsað mér að vera ekki að pæla í stöðunni fyrir leikinn. Við vitum hvaða máli þessi leikur skiptir og við ætlum ekki að breyta neinu í undirbúningnum. Ég ætla bara að mæta í leikinn með kassann uppi ásamt mínu liði.“

Þrátt fyrir stöðu liðsins segir Málfríður Anna að það sé stemning í hópnum og að það sé ekki erfitt að peppa mannskapinn í leikina þrátt fyrir erfitt gengi.

„Við vitum allar að við eigum eitthvað inni og við erum allar vel gíraðar í að sýna hvað við eigum inni og láta ljós okkar skína,“ sagði Málfríður Anna sem hefur mikla trú á sínum liðsfélögum.

Leikurinn í kvöld er gegn Víkingi og er aðeins eitt stig sem skilur liðin að. Þrátt fyrir að lið Víkinga sé á erfiðum stað í deildinni ber Málfríður virðingu fyrir liðinu og býst við erfiðum leik í kvöld.

„Við höfum spilað hörkuleiki við þær í sumar þannig ég býst við hörkuspennandi leik. Það þurfa allir í liðinu að vera á deginum sínum til þess að fá sigur en við höfum fulla trú á að við náum því.“

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